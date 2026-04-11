Léo Medrado: "Tome rumo, caba! A dança das cadeiras dos treinadores no Brasileirão

Dez treinadores demitidos em apenas 10 rodadas, mantendo uma média de uma troca por jornada. Oito técnicos saíram de clubes tradicionais

Matheus Souto Maior, presidente do Sport, e ítalo Rodrigues, executivo de futebol (Rafael Vieira)

Dez treinadores demitidos em apenas 10 rodadas, mantendo uma média de uma troca por jornada. Oito técnicos saíram de clubes tradicionais. Vamos ver?

Dorival Júnior (Corinthians), Filipe Luís (Flamengo), Fernando Diniz (Vasco), Hernán Crespo (São Paulo), Tite (Cruzeiro), Juan Pablo Vojvoda (Santos), Martín Anselmi (Botafogo) e Jorge Sampaoli (Atlético-MG).

Escaparam os treinadores do Fluminense (Luis Zubeldía), do Palmeiras (Abel Ferreira), do Internacional (Paulo Pezzolano) e do Grêmio (Luis Castro). Dois clubes demoraram nas cadeiras: Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense) e Juan Carlos Osorio (Remo).

Metade da primeira divisão pegou o beco. Hoje começa a 11ª rodada. Mais dois treinadores podem sair. Luis Castro só segue no Grêmio se passar pelo Inter — no Beira-Rio!

E até um “estável” no Mirassol, Rafael Guanaes, vai embora se perder — ou até empatar — contra o Bahia.

Aqui é chibata, Brasileirão. Prepare-se, meu irmão… pra não ouvir “tome rumo, caba”.

E aqui em Pernambuco?

No Trio de Ferro, só um está tranquilo. Apesar da traulitada na final do Pernambucano, Hélio & Guilherme estão firmes.

No Santa e no Sport…

O professor Marcelo Cabo saiu da sala, no Arruda. Entrou Claudinei Oliveira. São 15 contratações. Saiu um time da “D” pra chegar um time da “C”.

Mas tem que chegar QUALIDADE.

Lembra da coluna da última semana?

Na Ilha, Roger Silva deixou saudades. Pelo amigo, sim. Pelo profissional…

Quanto a Márcio Goiano, são quatro vitórias e um empate — contra Avaí e Maranhão, na Ilha.

Vale apostar, Presidente Souto Maior?