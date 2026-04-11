Sport sofre gol no apagar das luzes e empata com o Avaí na Ilha pela Série B
Leão buscou a virada, mas sofreu o 2 a 2 no último lance
Publicado: 11/04/2026 às 20:23
Sport x Avaí pela quarta rodada da Série B (Rafael Vieira/DP Foto)
Em um duelo marcado por reviravoltas até o último minuto, o Sport empatou em 2 a 2 com o Avaí na noite deste sábado (11), na Ilha do Retiro. O resultado, válido pela quarta rodada da Série B, frustrou a torcida rubro-negra e impediu que o Leão da Praça da Bandeira engatasse sua segunda vitória consecutiva na competição nacional.
O time pernambucano chegou a buscar uma virada heroica na reta final, mas acabou castigado em um gol catarinense nos acréscimos.
Após sair atrás no placar com um gol de Luiz Henrique, de pênalti, para o Avaí, o Rubro-Negro chegou o empate ainda no primeiro tempo com Barletta, também em cobrança de penalidade máxima. Na etapa final, após uma sucessão de defesas dos dois goleiros, o Sport virou com De Pena. Entretanto, aos 50 minutos, o atacante Sorriso foi lançado em velocidade, superou a marcação e tocou na saída de Thiago Couto para decretar a igualdade.
O Leão volta a campo na quarta-feira (15), às 21h30, para encarar o Maranhão, em casa, pela Copa do Nordeste. Já pela Série B, o próximo compromisso será fora de casa, diante do América-MG, no sábado (18), às 18h.
O JOGO
O primeiro tempo na Ilha do Retiro foi intenso, com as principais ações do Sport saindo dos pés de Chrystian Barletta. Logo aos 2 minutos, o atacante acionou Clayson em um lançamento pela esquerda, que foi à linha de fundo para bater cruzado. No rebote, o próprio Barletta finalizou, mas a bola explodiu na defesa.
A pressão continuou e, aos 4 minutos, Barletta sofreu falta na direita. Na cobrança ensaiada, Clayson deu um toque curto e o atacante finalizou forte, por cima, levando perigo à meta do Avaí. O Rubro-Negro dominou os primeiros 10 minutos, mantendo o adversário acuado, mas os visitantes responderam aos 11. Thayllon foi acionado em profundidade pela direita e bateu cruzado, exigindo uma grande defesa de Thiago Couto, que se esticou para defender.
O panorama mudou aos 17 minutos, quando a arbitragem assinalou pênalti para os catarinenses. Em cruzamento de Luiz Henrique pela direita, o zagueiro Zé Marcos bloqueou a bola com o braço levantado dentro da área. O próprio Luiz Henrique foi para a cobrança e bateu a meia altura no canto esquerdo; a bola ainda tocou na trave antes de entrar, abrindo o placar para o Avaí.
Aos 34, o zagueiro Zé Marcos sentiu a coxa e precisou ser substituído por Habraão. O Sport sentiu o golpe, permitindo que o Avaí controlasse a posse de bola. Contudo, na reta final da etapa inicial, o time pernambucano partiu para o "tudo ou nada". Aos 38, Felipinho alçou bola na área e Zé Lucas, livre, cabeceou para fora, desperdiçando grande chance. A insistência foi premiada aos 50 minutos.
Após cobrança de escanteio, Habraão disputou pelo alto com Zé Ricardo, e o volante do Avaí tocou com o braço na bola. Após revisão no VAR, o árbitro confirmou a penalidade. Com frieza, Barletta deslocou o goleiro Léo Aragão e empatou a partida, encerrando o primeiro tempo em 1 a 1.
SEGUNDO TEMPO
A etapa complementar voltou ainda mais intensa, com os dois goleiros trabalhando dobrado e conquistando o protagonismo. O primeiro a brilhar foi Thiago Couto, aos 3 minutos, evitando o gol catarinense ao defender uma finalização de três dedos de Wallison. A resposta do Leão da Praça da Bandeira veio logo em seguida, obrigando Léo Aragão a operar dois milagres consecutivos: primeiro em um chute de primeira de Barletta e, na sequência, em um cabeceio à queima-roupa de Perotti. Em ambos os lances, o arqueiro do Avaí se esticou todo para salvar os visitantes.
Aos 11 minutos, foi o travessão quem jogou contra o Sport. O meia Carlos de Pena cobrou falta com extrema categoria e a bola beijou o poste. O jogo seguiu lá e cá, e aos 30 minutos foi a vez de Thiago Couto brilhar novamente, realizando uma defesaça após cabeceio forte de Allyson, impedindo o que seria o segundo gol do Avaí.
Na resposta rubro-negra, outra oportunidade clara que não entrou por detalhe. Barletta serviu Iury Castilho em profundidade; o atacante se antecipou à marcação e tocou por cobertura na saída de Léo Aragão. No entanto, a cavada saiu por cima do travessão.
A persistência do Sport foi recompensada com o gol da virada. Aos 43 minutos do segundo tempo. Barletta disputou a posse com Douglas Teixeira e a bola sobrou para Marlon Douglas. O atacante cruzou na área e Carlos de Pena, livre de marcação deu um toque para balançar as redes.
Contudo, quando a vitória rubro-negra parecia consolidada, o Avaí buscou o empate no "apagar das luzes". Aos 50 minutos, em um contra-ataque veloz, Sorriso foi acionado pelo lado esquerdo, ganhou na corrida de Yago Felipe e, com frieza, tocou na saída de Thiago Couto. O gol selou o placar final em 2 a 2.
FICHA DA PARTIDA
SPORT 2
Thiago Couto; Yago Felipe, Marcelo Ajul, Zé Marcos (Habraão) e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Biel (Carlos de Pena); Barletta (Marlon Douglas), Clayson (Iury Castilho) e Perotti (Gustavo Maia). Técnico: Márcio Goiano.
AVAÍ 2
Léo Aragão; Wallison (Wesley Gasolina), Allyson, Bruno Baldni e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Paulo Vítor, Jean Lucas (Cristiano) e Luiz Henrique (Del Piage); Thayllon (Sorriso) e Walace (Isaías). Técnico: Cauan de Almeida.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Horário: 18h
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
Quarto Árbitro: Cesar Pereira Leite (PE)
VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
AVAR: Herman Brumel Vani (SP)
Gols: Luiz Henrique (19'/1T), Barletta (53'/1T), Carlos de Pena (43'/2T), Sorriso (50'2T)
Cartões amarelos: Barletta (Sport), Marlon Douglas (Sport); Wallison (Avaí), Luiz Henrique (Avaí), Isaías (Avaí), Douglas Teixeira (Avaí), Sorriso (Avaí)
Público: 10.715
Renda: R$ 368.672,00