Sport: De Pena conta como conseguiu camisa de Messi e surpreendente pedido do argentino

Carlos de Pena, meia-atacante do Sport, e Lionel Messi, astro do Inter Miami (Rafael Vieira/DP Foto e Tomas Diniz Santos/AFP)

O meia-atacante Carlos de Pena carrega uma lembrança rara e um privilégio no futebol mundial. Atual camisa 10 do Sport, o uruguaio revelou, em entrevista ao podcast oficial do clube, o Ilhacast, como conseguiu trocar camisa com Lionel Messi em um jogo de Liga dos Campeões.

O episódio aconteceu em 2020, quando De Pena defendia o Dynamo Kyiv e enfrentou o Barcelona pela fase de grupos da competição. Antes mesmo de a bola rolar no Camp Nou, o uruguaio já tinha um plano para conseguir a camisa do craque argentino. Para garantir a peça, recorreu a Luis Suárez, compatriota e amigo próximo de Messi.

“Sou um cara que gosto muito de colecionar camisas. Esse jogo eu sabia que ia enfrentar ele. Tenho uma relação muito boa com o Suárez, então mandei mensagem: 'Consegue falar com o Messi pra trocar a camisa?'. Ele disse que sim, mas brincou: 'Só não pode bater nele'”, contou, em tom descontraído.

Falando do jogo, o cenário não foi dos mais favoráveis para De Pena. O Barcelona venceu por 2 a 1, com gol de Messi, em uma partida disputada sem público, no Camp Nou, em plena pandemia. O uruguaio começou no banco e entrou na etapa final do confronto, aos 71 minutos. Ainda assim, não deixou escapar a oportunidade que havia planejado.

"Ele só fez um gesto com a cabeça indicando que seria no vestiário. Fui para o antidoping e falei: 'Calma, vou lá pegar a camisa e depois volto'", relembrou.

O pedido de Messi

O momento mais marcante, no entanto, ainda estava por vir. Já no vestiário do Barcelona, De Pena recebeu a camisa de Messi, mas acabou surpreendido com um pedido inesperado.

“Ele me entregou a camisa e, quando eu estava saindo, pediu a minha também. Não esperava isso. Depois descobri que ele também coleciona. A minha deve estar lá, talvez por último, mas está”, disse, em tom descontraído.

A relíquia hoje está guardada fora do Brasil, na casa da mãe do jogador, junto a outras camisas acumuladas ao longo da carreira.

Passagem no futebol ucraniano e momento no Sport

Uma trajetória que inclui passagem consistente pelo próprio Dynamo Kyiv, onde disputou 102 partidas, com 19 gols e 19 assistências.

No Sport, De Pena vive um novo capítulo. Aos 34 anos, assumiu a camisa 10 rubro-negra e já soma 14 jogos, com um gol, duas assistências e a conquista do Campeonato Pernambucano.