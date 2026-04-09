Sport x Náutico: CBF define data, horário e local do Clássico dos Clássicos na Série B
CBF divulga tabela detalhada da 6ª à 11ª rodada da Série B
Publicado: 09/04/2026 às 11:32
Torcidas de Sport e Náutico (Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/CNC)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 6 a 11 da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques, está o aguardado Clássico dos Clássicos entre Sport e Náutico, marcado para o dia 30 de maio (sábado), às 20h30, na Ilha do Retiro.
O confronto promete fortes emoções e reacende uma das maiores rivalidades do futebol nordestino. Em 2026, Sport e Náutico já mediram forças em três oportunidades, todas válidas pelo Campeonato Pernambucano.
Além do clássico, a sequência da Série B reserva compromissos importantes para as duas equipes. O Náutico terá pela frente adversários Athletic (6ª), Botafogo-SP (7ª), América-MG (8ª), Operário (9ª) e Cuiabá (10ª).
Enquanto o Sport encara Novorizontino (6ª), Ceará (7ª), Ponte Preta (8ª), CRB (9ª), Juventude (10ª).
Confira os jogos de Náutico e Sport da 6ª à 11ª rodada da Série B:
6ª rodada
25 de abril (sábado)
18h30 - Athletic x Náutico (Arena Sicredi)
20h30 - Sport x Novorizontino (Ilha do Retiro)
7ª rodada
02 de maio (sábado)
16h - Botafogo-SP x Náutico (Estádio Santa Cruz)
03 de maio (domingo)
Sport x Ceará (Ilha do Retiro)
8ª rodada
08 de maio (sexta-feira)
21h - Náutico x América-MG (Esportes da Sorte Aflitos)
09 de maio (sábado)
18h30 - Ponte Preta x Sport (Moisés Lucarelli)
9ª rodada
16 de maio (sábado)
16h - Operário x Náutico (Germano Kruger)
17 de maio (domingo)
20h30 - Sport x CRB (Ilha do Retiro)
10ª rodada
22 de maio (sexta-feira)
19h - Náutico x Cuiabá (Esportes da Sorte Aflitos)
23 de maio (sábado)
20h30 - Juventude x Sport (Alfredo Jaconi)
11ª rodada
30 de maio (sábado)
20h30 - Sport x Náutico (Ilha do Retiro)