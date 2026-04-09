Sport x Náutico: CBF define data, horário e local do Clássico dos Clássicos na Série B

Torcidas de Sport e Náutico (Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/CNC)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 6 a 11 da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques, está o aguardado Clássico dos Clássicos entre Sport e Náutico, marcado para o dia 30 de maio (sábado), às 20h30, na Ilha do Retiro.

O confronto promete fortes emoções e reacende uma das maiores rivalidades do futebol nordestino. Em 2026, Sport e Náutico já mediram forças em três oportunidades, todas válidas pelo Campeonato Pernambucano.

Na fase de grupos, o Timbu levou a melhor com uma goleada por 4 a 0, nos Aflitos, em partida marcada pela utilização do Sub-20 do Leão. Já na decisão estadual, após empate no jogo de ida (3 a 3), na Ilha do Retiro, o Sport venceu por 3 a 0 na volta nos Aflitos e garantiu o título.

Além do clássico, a sequência da Série B reserva compromissos importantes para as duas equipes. O Náutico terá pela frente adversários Athletic (6ª), Botafogo-SP (7ª), América-MG (8ª), Operário (9ª) e Cuiabá (10ª).

Enquanto o Sport encara Novorizontino (6ª), Ceará (7ª), Ponte Preta (8ª), CRB (9ª), Juventude (10ª).

Confira os jogos de Náutico e Sport da 6ª à 11ª rodada da Série B:



6ª rodada

25 de abril (sábado)

18h30 - Athletic x Náutico (Arena Sicredi)

20h30 - Sport x Novorizontino (Ilha do Retiro)

7ª rodada

02 de maio (sábado)

16h - Botafogo-SP x Náutico (Estádio Santa Cruz)



03 de maio (domingo)

Sport x Ceará (Ilha do Retiro)

8ª rodada

08 de maio (sexta-feira)

21h - Náutico x América-MG (Esportes da Sorte Aflitos)



09 de maio (sábado)

18h30 - Ponte Preta x Sport (Moisés Lucarelli)

9ª rodada

16 de maio (sábado)

16h - Operário x Náutico (Germano Kruger)

17 de maio (domingo)

20h30 - Sport x CRB (Ilha do Retiro)

10ª rodada

22 de maio (sexta-feira)

19h - Náutico x Cuiabá (Esportes da Sorte Aflitos)



23 de maio (sábado)

20h30 - Juventude x Sport (Alfredo Jaconi)

11ª rodada

30 de maio (sábado)

20h30 - Sport x Náutico (Ilha do Retiro)