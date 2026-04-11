Sport x Avaí: onde assistir, horário e escalações pela 4ª rodada da Série B

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport volta a campo neste sábado (11), às 18h, na Ilha do Retiro, para encarar o Avaí, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes em partes diferentes da tabela, mas que buscam se consolidar entre os primeiros colocados.

A partida ganhou contornos extras fora das quatro linhas. O Avaí chegou a solicitar à CBF o adiamento do confronto por problemas logísticos após compromisso no meio de semana, mas o pedido foi negado, e o jogo está mantido. Com isso, o Sport segue seu planejamento de partidas como mandante, apostando no fator casa para somar pontos importantes.

Na classificação, o Leão ocupa a 9ª posição, com cinco pontos conquistados - resultado de dois empates e uma vitória. Já o time catarinense aparece na vice-liderança, com sete pontos, sustentado por um sistema defensivo ainda invicto na competição. O equilíbrio também marca o retrospecto histórico. Em 18 jogos, são sete vitórias para cada lado e quatro empates.

SPORT



Ainda sob comando do interino Márcio Goiano, o Sport tenta manter a boa fase recente. Invicto à beira do campo, ele soma quatro vitórias e um empate, incluindo o triunfo por 3 a 0 sobre o Retrô, pela Copa do Nordeste. A base da equipe deve ser mantida, mas algumas dúvidas seguem em aberto.

Na lateral direita, Augusto Pucci ainda se recupera de uma torção no tornozelo e é dúvida, podendo dar lugar novamente a Yago Felipe. No ataque, Iury Castilho surge como opção para iniciar entre os titulares, enquanto Clayson tenta se firmar. No meio, Carlos de Pena pode ganhar força após participação direta em gols no último jogo.

A zaga deve seguir com Zé Marcos e Marcelo Ajul, já que o defensor não preocupa após substituição na última partida. O Sport aposta na sequência em casa para embalar na competição.

“Joguei pela Chapecoense e conheço de perto como é enfrentar o Avaí. Encontraremos muitas dificuldades, mas estamos treinados e preparados para enfrentá-las com o apoio da nossa torcida, que, com certeza, nos incentivará durante toda a partida”, comentou o centroavante Pedro Perotti.

AVAÍ



O Avaí chega embalado pela boa campanha inicial na Série B. Vice-líder com sete pontos, o time comandado por Cauan de Almeida ainda não sofreu gols na competição, sustentado por um sistema defensivo sólido e bem organizado.

Por outro lado, o setor ofensivo ainda levanta questionamentos. Com apenas três gols marcados em três jogos, a equipe catarinense tem apresentado dificuldades na criação e na finalização das jogadas, algo evidenciado no empate sem gols com o Operário e na derrota para a Chapecoense, pela Copa Sul-Sudeste.

Para o duelo na Ilha, o Avaí não contará com os meias Daniel Penha e Wenderson, desfalques. Mesmo assim, aposta na consistência defensiva e na marcação alta para tentar surpreender fora de casa e manter a boa posição na tabela.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Yago Felipe (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Biel; Barletta, Iury Castilho (Clayson) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

AVAÍ: Léo Aragão; Wallison, Guilherme Aquino, Bruno Baldni e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Paulo Vítor, Jean Lucas e Luiz Henrique; Thayllon e Felipe Avenatti. Técnico: Cauan de Almeida.

Local: Ilha do Retiro, no Recife



Horário: 18h



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)



Quarto Árbitro: Cesar Pereira Leite (PE)



VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

Transmissão: Rede TV! (TV aberta), Disney+ (streaming) e GOAT (YouTube)

