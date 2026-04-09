Márcio Goiano amplia invencibilidade e ganha ainda mais força como técnico interino do Sport

Com bons resultados, o comandante vive período de estabilidade enquanto o Sport busca um novo técnico

Márcio Goiano, técnico interino do Sport (Paulo Paiva / SCR)

Com a vitória da última quarta-feira (8) contra o Retrô, por 3 a 0, o técnico interino Márcio Goiano ampliou a sua invencibilidade no comando do Sport. Agora, o treinador conta com cinco jogos sem derrota desde que assumiu o clube, sendo quatro vitórias e apenas um empate no recorte.

Com os bons resultados e o alto aproveitamento (86,7 %), o comandante vive período de estabilidade enquanto o clube leonino segue no mercado na busca pelo próximo treinador.

Para além dos placares finais, Márcio Goiano também vem sendo elogiado pelas substituições e pela melhora coletiva do Sport durante os jogos. No duelo contra a Fênix, válido pela Copa do Nordeste, as alterações do comandante no segundo tempo refletiram diretamente no placar elástico obtido pela equipe.

Após o duelo contra o Retrô, que lhe rendeu a quarta vitória no trabalho, Márcio Goiano externou o seu sentimento sobre a atual situação como técnico interino.

“Eu sou bem tranquilo com relação a isso, respeito muito. Existe uma sintonia e, no futebol, quando você acaba tendo resultado, dá essa tranquilidade. São jogos em cima de jogos, e a gente também não tem tempo. É bom que o resultado está acontecendo. A gente vai tocando aqui, porque quando eu vim sempre pensei em procurar ajudar ao máximo. No futebol o bom é vencer, e a gente tem conseguido isso, diretoria, comissão, atletas e staff”, disse Márcio Goiano.

Com o calendário apertado neste momento da temporada, o clube rubro-negro busca ampliar a sequência invicta em jogos na Ilha do Retiro. Neste sábado (11), às 18h, o Sport receberá o Avaí pela Série B. Na próxima quarta (15), será a vez da equipe enfrentar o Maranhão, em casa, pela Copa do Nordeste.

Márcio Goiano deve seguir com respaldo no seu trabalho para pelo menos os dois próximos compromissos no Recife, podendo ampliar a invencibilidade para sete jogos. Na busca pelo novo treinador, a diretoria leonina ainda aguarda boas oportunidades de nomes no mercado em meio ao trabalho do interino.



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