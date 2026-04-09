Interino exalta personalidade do elenco e vê tranquilidade do Sport na busca por novo técnico

Após vitória sobre o Retrô, Márcio Goiano destaca evolução no segundo tempo e afirma que bons resultados dão segurança à diretoria para escolher o treinador

Márcio Goiano, técnico interino do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O interino Márcio Goiano saiu satisfeito após o Sport vencer o Retrô por 3 a 0 e consolidar a liderança na Copa do Nordeste. Em coletiva de imprensa, o auxiliar técnico destacou a postura do grupo, ressaltando que a "entrega e a disciplina" têm sido fundamentais para a manutenção dos 100% de aproveitamento sob o seu comando.

Márcio Goiano soma quatro vitórias e um empate nessas duas semanas à frente do time. Para o auxiliar da casa, o diferencial para o triunfo na Ilha do Retiro foi a capacidade de superação após uma etapa inicial abaixo do esperado.

"Fico feliz mais uma vez. No primeiro tempo erramos em pequenos passes e detalhes no último terço. No segundo tempo, acabamos sendo mais assertivos, chegando ao gol e conseguindo essa vitória importante", analisou o treinador.

O Leão volta a campo já no próximo sábado (11), em duelo válido pela Série B, diante do Avaí, na Ilha do Retiro, às 18h.

Futuro no comando



Com o Sport apresentando evolução e resultados imediatos, o discurso é de paciência na escolha de um novo treinador. Márcio Goiano, que chegou ao quinto jogo no comando da equipe, tratou com naturalidade sua permanência temporária no cargo e revelou que o bom momento dá "fôlego" para a cúpula rubro-negra trabalhar no mercado.

"A diretoria está buscando o nome certo. O mercado às vezes cria dificuldades, mas os resultados estão acontecendo. É mérito de todos. A direção tem um pouco mais de tranquilidade para fazer essa busca e eu sigo de forma bem natural", afirmou o interino.

"É uma sintonia que está dando certo e o Sport vai caminhando, buscando seus objetivos. Com certeza, o mais breve possível, haverá um novo treinador aqui diante de vocês", finalizou.