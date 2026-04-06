Márcio Goiano completa duas semanas no comando do Sport em meio à busca por técnico

Márcio Goiano, técnico interino do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Quem vai treinar o Sport? O Leão segue no mercado em busca de um novo treinador para a sequência da temporada, que envolve a disputa da Série B e da Copa do Nordeste. Desde a saída de Roger Silva, oficializada no dia 23 de março, o clube ainda não definiu um substituto, enquanto o auxiliar fixo Márcio Goiano vem assumindo interinamente o comando da equipe.

À frente do Rubro-Negro há duas semanas, Márcio cumpre o papel de estabilizar o ambiente em um momento de transição. E, dentro de campo, os números sustentam o trabalho: são quatro partidas, com três vitórias e um empate.

Os triunfos vieram diante de Jacuipense e ABC, pela Copa do Nordeste, além da vitória de virada sobre o Londrina, pela Série B. O empate aconteceu contra o Vila Nova, na Ilha do Retiro, em um jogo no qual o Sport buscou a igualdade mesmo com um jogador a menos.

Nas entrevistas coletivas, o interino mantém discurso alinhado com a diretoria. O foco é estar à disposição e preparado para cumprir o que for necessário até a definição de um novo comandante. Sem derrotas até aqui, Márcio Goiano ganhou respaldo.

Pressa da torcida e cautela da diretoria por novo comandante

Apesar do bom momento sob comando interino, a indefinição no banco de reservas ainda gera ansiedade. Parte da torcida cobra a chegada de um treinador experiente, enquanto outra parcela vê com bons olhos a continuidade de Márcio Goiano, sobretudo pelo desempenho recente e pela resposta competitiva da equipe.

Nos bastidores, o clube encontrou dificuldades no mercado. O Sport recebeu o "não" de nomes como Eduardo Baptista e Cláudio Tencati, o que obrigou a diretoria a recalcular a rota na busca por um novo técnico.

Entre as alternativas analisadas, surgem nomes conhecidos do torcedor rubro-negro. Mariano Soso e Gilmar Dal Pozzo aparecem como opções em discussão. Dal Pozzo, inclusive, já sondado pela gestão do Sport, ficou recentemente livre no mercado após encerrar sua passagem pela Chapecoense, onde acumulou mais de 80 partidas.

Próximo jogo

O Sport volta a campo para enfrentar o Retrô, nesta quarta-feira (8), às 21h30, pela Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro.