"Momento é de estudar o mercado", diz diretor do Sport sobre novo técnico

Elenco do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Após receber um “não” de três treinadores - Eduardo Baptista, Cláudio Tencati e Gilmar Dal Pozzo -, a direção do Sport tem adotado cautela para fechar com um novo técnico. Enquanto isso, o time segue com o comando do auxiliar da casa Márcio Goiano, que ontem chegou ao quinto jogo à frente do elenco.

“Nós temos começado algumas conversas, muito preliminar ainda. A gente, como sempre tem falado, Márcio tem dado uma segurança pra gente, de tal forma que a gente pode ir ao mercado com muita calma. Respeitando o planejamento que foi feito no início do ano. E também atrelando qualquer decisão ao momento que o Sport vive financeiramente”, disse o ditetor de futebol Lucas Ventura, em entrevista à Rádio Jornal antes do duelo contra a Fênix.

Sobre a possibilidade da efetivação de Márcio Goiano, o dirigente negou essa hipótese.

“Não, Márcio é um profissional que veio desde o início da temporada com a gente, faz parte do nosso planejamento, é um profissional com larga experiência e ele veio justamente pra suprir uma possível necessidade como nós estamos no momento. Então, a gente permanece em busca de um treinador, mas com a devida tranquilidade”, enfatizou Lucas Ventura.

Dois nomes seguem sendo comentados nos bastidores, Mariano Soso e Enderson Moreira, ambos com passagem recente pela Ilha. “São bons treinadores, assim como tantos outros que já foram mencionados, mas até então a gente não tem aprofundamento com nenhum treinador. Estamos no momento de estudar o mercado, estudar as movimentações. A gente sabe também que a cada rodada existe uma mudança de cadeiras, e a gente está esperando uma boa oportunidade”, finalizou Ventura.