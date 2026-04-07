Rodada perfeita do Trio de Ferro: Náutico, Sport e Santa Cruz vencem no Brasileiro

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )

Foi uma boa semana para o futebol pernambucano. Náutico, Sport e Santa Cruz conquistaram vitórias em suas respectivas divisões do Campeonato Brasileiro, garantindo uma rodada perfeita para o tradicional Trio de Ferro. Esse resultado reacende a esperança das torcidas de ver suas equipes disputando posições de destaque nas competições nacionais.

No sábado (4), o Náutico enfrentou a Ponte Preta no estádio dos Aflitos em um jogo marcado por grande intensidade e equilíbrio. O Timbu aproveitou uma oportunidade no ataque para marcar o único gol da partida, garantindo a segunda vitória consecutiva na Série B.

Também no sábado, o Sport entrou em campo contra o Londrina no estádio Vitorino Gonçalves Dias em um confronto repleto de emoção. O time rubro-negro sofreu no início, mas mostrou poder de reação e conseguiu a virada por 2 a 1, conquistando a primeira vitória na Série B.

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O Santa Cruz, por sua vez, fechou a rodada perfeita na segunda-feira (6), enfrentando o Itabaiana na Arena Pernambuco, pela Série C. A partida foi marcada por condições extremas: forte chuva, paralisação de 47 minutos, falta de energia e um gramado encharcado, que transformou o jogo em um verdadeiro teste de resistência física e técnica para ambas as equipes. Mesmo diante desses obstáculos, o time coral conseguiu marcar o gol da vitória na segunda etapa com Marquinhos, garantindo três pontos valiosos.

Rodadas em que os três clubes do Recife vencem simultaneamente no Campeonato Brasileiro são raras e celebradas pelas torcidas. A última registrada havia sido em agosto de 2025, quando o Santa Cruz derrotou o Sergipe nos pênaltis pela Série D, o Náutico venceu o Londrina pela Série C e o Sport venceu o Grêmio fora de casa pela Série B.