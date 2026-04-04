Perotti volta a marcar e segue com boa média de gols pelo Sport

Perotti tem dois gols em dois jogos com a camisa do Sport na Série B

Perotti tem dois gols em dois jogos pelo Sport (Juninho Messias/Sport)

Chegou com tudo! No seu segundo jogo com a camisa rubro-negra, o atacante Perotti segue com um ótimo aproveitamento. Foi dele o gol da vitória por 2 a 1 do Sport sobre o Londrina neste sábado (4), no estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 3ª rodada. Foi a primeira vitória do Leão na Série B.

Na sua estreia, Perotti já tinha feito, de cabeça, o gol de empate do Sport com o Vila Nova, na Ilha do Retiro, na quarta-feira da semana passada (1º/4).

“Muito feliz pela vitória e pela sequência importante no campeonato. Cada minuto que passa vou me sentindo melhor e quero agradecer a Deus pela vitória, porque é muito difícil vencer o Londrina aqui”, destacou Perotti em entrevista após o jogo para a ESPN.

O camisa 9?? marcou de novo e mandou o recado: ser acesse https://t.co/P4Kkf5OOJd, escolha o plano que mais combina com você e se associe. Estamos te esperando na Ilha do Retiro! ???? pic.twitter.com/4rRfGmIqdS — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 5, 2026

Reforço do Sport para a Série B, Perotti veio para a Ilha do Retiro para tentar solucionar o problema do ataque rubro-negro, com a má fase de Zé Roberto, que se lesionou e vai ficar um mês fora, e de Gustavo Coutinho, emprestado ao Atlético-GO.

Com o triunfo, o Sport chegou aos cinco pontos e assumiu a sétima posição. O Londrina, com quatro, está nono lugar. O rubro-negro volta a campo pela Segundona no próximo sábado (11), diante do Avaí, na Ilha do Retiro. Antes, porém, tem Sport e Retrô na Ilha na quarta (8).

