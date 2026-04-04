Sport vira para cima do Londrina e vence a primeira na Série B

Sport saiu atrás, mas virou o placar, com gols de Barletta e Perotti

Barletta fez um gol do Sport contra o Londrina (Juninho Messias/Spoprt)

O Sport conseguiu a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi de virada, 2 a 1 sobre o Londrina na noite deste sábado (4), no estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 3ª rodada.

Foi um bom jogo do Leão, que mesmo ficando atrás, com gol de Bruno Santos no 1º tempo, teve força para virar o placar, como gols de Barletta (pênalti) e Perotti, ambos na etapa complementar.

Com o triunfo, o Sport chegou aos cinco pontos e assumiu a sétima posição. O Londrina, com quatro, está nono lugar. O rubro-negro volta a campo pela Segundona no próximo sábado (11), diante do Avaí, na Ilha do Retiro. Antes, porém, tem Sport e Retrô na Ilha na quarta (8).

VITÓRIA DO LEÃO ?????



Sport vence o Londrina fora de casa de virada pelo placar de 2 a 1 pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do Leão foram marcados por C. Barletta e Perotti. +3?#LONxSPT #SportNoBrasileirão pic.twitter.com/UUQmIeC6Ny — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 5, 2026

O JOGO

No seu quarto jogo como técnico interino do Sport, Márcio Goiano apostou em uma formação com mais jogadores no meio de campo. A novidade foi a presença de Zé Lucas, de volta após realizar dois amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20. Zé Gabriel, Yago Felipe e Biel completaram o setor. Na frente, Barletta e Perotti.

E o jogo começou com o Leão dominando as ações ofensivas. Foram duas boas chances de gol desperdiçadas. Aos 13, Augusto Pucci acertou ótimo cruzamento e Biel cabeceou forte, mas o goleiro Kozlinski fez ótima defesa. Três minutos depois, Yago Felipe recebeu dentro da área, mas bateu para fora.

Aos poucos, o Londrina foi crescendo. Aos 18, o rápido atacante Iago Teles chutou com perigo de fora da área. E aos 22, saiu o gol do Tubarão. Iago Teles chutou de fora da área, Thiago Couto espalmou e Bruno Santos aproveitou o rebote. Terceiro gol dele na Série B.

O Sport sentiu o peso do gol sofrido. O time paranaense cresceu e poderia ter aumentado o placar. O Leão só voltou a assustar aos 43, em chute de Perotti defendido por Kozlinski.

SEGUNDO TEMPO

O Sport voltou para a segunda etapa com a entrada de Clayson no lugar Zé Lucas. O Leão passou a forçar mais os jogos pelas pontas. E foi premiado com a chegada do gol de empate. Após cruzamento na área, Kevyn colocou o braço na bola. Pênalti. Barletta bateu bem e deixou tudo igual: 1 a 1.

O jogo ficou lá e cá, bastante equilibrado. E o Sport chegou a virada na reta final. Aos 42, Marlon acertou belo passe para Perotti tocar na saída de Kozlinski: 2 a 1 para o Leão. Foi o segundo gol do atacante, em dois jogos pelo time rubro-negro.

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FICHA DA PARTIDA - Londrina 1x2 Sport



LONDRINA: Maurício Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Heron e Kevyn; André Luiz (Chumbinho), Lucas Marques e Thalis (Paulinho Moccelin); Vitinho Mota (Caio Maia), Bruno Santos e Iago Teles (Juninho). Técnico: Allan Aal.

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci (Pedro Martins), Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas (Clayson), Yago Felipe (Marlon) e Biel; Barletta (De Pena) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.



Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Bruno Santos (22’/1º); Barletta (22’/2º) e Perotti (42’/2º)

Amarelos: Thalis e Paulinho Moccelin (Londrina)

Público: 4.626.

