Sport amplia contrato do atacante Micael com reajuste salarial

Micael, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport acertou a renovação de contrato do atacante Micael. Aos 20 anos, o jogador teve o vínculo ampliado até o fim de 2027, com ajuste salarial. O novo acordo já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, enquanto os detalhes devem ser divulgados oficialmente pelo clube nos próximos dias.

A renovação ocorre em meio ao crescimento do atleta dentro do elenco principal. Na atual temporada, Micael soma oito partidas distribuídas entre Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série B, com dois gols marcados. Um deles, especial, foi anotado no clássico contra o Santa Cruz. Na ocasião, o atacante saiu do banco de reservas e garantiu a vitória rubro-negra nos acréscimos, naquele que é, até aqui, seu momento mais marcante com a camisa leonina.

Trajetória de Micael no Leão

Natural de Pesqueira, no Agreste pernambucano, Micael construiu sua trajetória no clube desde cedo. Chegou ao Sport aos 12 anos. Foi integrado ao time principal em 2026, após boa resposta quando o clube iniciou o Estadual utilizando jogadores do sub-20. O desempenho agradou à comissão técnica, comandada no Estadual por Roger Silva.

A estreia como profissional, no entanto, aconteceu ainda em 2025, em cenário semelhante, quando o Sport também recorreu à base no início do Campeonato Pernambucano. Desde então, o atacante vem ganhando espaço gradualmente. Vestindo a camisa 77, Micael já soma no currículo a conquista do Estadual de 2026.

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