De Pena exalta ‘sacrifício’ do Sport para buscar empate com um a menos contra o Vila Nova

Meia-atacante entrou no segundo tempo e destacou 'ponto valioso' após a expulsão de Iury Castilho

O meia-atacante Carlos de Pena e o volante Zé Gabriel, jogadores do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport foi buscar o empate em 1 a 1 diante do Vila Nova, nesta quarta-feira (1), após ficar com um jogador a menos no segundo tempo. Para o meia-atacante Carlos de Pena, que entrou no decorrer da etapa final, o resultado precisa ser valorizado.

O Sport precisou atuar com dez jogadores, após o VAR confirmar a expulsão de Iury Castilho, nos acréscimos do primeiro tempo. A inferioridade numérica obrigou a equipe a um esforço dobrado, especialmente após sofrer o primeiro gol. De Pena, ao deixar o gramado, ressaltou o "sacrifício" do grupo leonino.

"Tem vezes que temos que nos sobrepor a essa situação. A gente estava com um jogador a menos e tinha que fazer o sacrifício, correr um pouco mais. Fica difícil com um a menos por tanto tempo", desabafou o camisa 10.

Mesmo em desvantagem, o Sport não abdicou de atacar e encontrou o empate na segunda etapa com Perotti aos 33 minutos. O uruguaio chegou a participar de lances ofensivos que poderiam ter sacramentado a virada, mas esbarraram na defesa goiana e em decisões da arbitragem que geraram reclamações no campo.

"Conseguimos o gol, poderíamos chegar ao gol da vitória, mas não saiu. Teve alguns lances aí um pouco duvidosos, mas faz parte do futebol", expressou o jogador.

Apesar da cobrança da torcida pelo triunfo em casa, De Pena enfatizou que a manutenção da invencibilidade, mesmo sem a vitória, é importante para o moral do grupo. O Sport agora soma dois pontos em dois jogos.

"Acho que é um ponto valioso para nós, por como foi o jogo. Obviamente que queríamos ganhar, mas tem que valorizar que saímos atrás do placar, com um homem a menos, e conseguimos empatar o jogo", concluiu.

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O Leão volta a campo no próximo sábado (4), às 20h30, para enfrentar o Londrina fora de casa, no Estádio do Café, em duelo válido pela terceira rodada da Série B.