Sport confirma entorse no tornozelo de Zé Roberto; atacante fará exames

O centroavante precisou ser substituído aos 35 minutos no empate com o Vila Nova; Márcio Goiano lamenta e aponta opção para o ataque contra o Londrina

Zé Roberto, centroavante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O empate em 1 a 1 contra o Vila Nova, na noite desta quarta-feira (1), trouxe uma preocupação para o departamento médico do Sport. O atacante Zé Roberto precisou ser substituído ainda aos 35 minutos da etapa inicial após um choque com o defensor William Formiga, deixando o campo sob fortes dores e precisando ser carregado para retornar aos vestiários.

O clube confirmou entorse no tornozelo direito do camisa 99. O atleta fará exame de imagem na manhã de quinta-feira (2), na reapresentação do elenco, e iniciará tratamento na fisioterapia.

A perda de Zé Roberto, somada à expulsão de Iury Castilho no mesmo jogo, farão o Sport ter desfalques para encarar o Londrina, no sábado, pela terceira rodada da Série B. Na coletiva pós-jogo, o auxiliar técnico Márcio Goiano lamentou as baixas, mas pregou foco na recuperação do elenco para o próximo confronto.

"A gente perde com a expulsão e o Zé também. Infelizmente aconteceu a lesão, mas temos que esperar a reapresentação para ver como será. Mas a gente continua, estamos trabalhando. Temos o Lipão no caso do Zé, que entrou nos jogos anteriores. Agora é recuperar os atletas, porque já temos o jogo contra o Londrina no sábado", pontuou o comandante interino.

Com a provável ausência de Zé Roberto para o duelo no Estádio do Café, a briga pela vaga no comando do ataque ganha novos capítulos. Embora Márcio Goiano tenha citado o jovem Lipão como alternativa direta, o centroavante Perotti, autor do gol de empate contra o Vila Nova, surge como o favorito natural para assumir a titularidade.

O elenco rubro-negro se reapresenta nesta quinta-feira para iniciar os preparativos visando o confronto contra o Londrina, marcado para este sábado (4), às 20h30.