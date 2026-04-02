'Grato pela oportunidade': Perotti marca na estreia e garante empate do Sport

Perotti, atacante do Sport (Rafael Vieira)

Em uma noite de superação na Ilha do Retiro, com um jogador a menos, Sport arrancou um empate por 1 a 1 diante do Vila Nova, pela segunda rodada da Série B, em um confronto marcado por adversidades e pela resposta imediata de um estreante. Recém-chegado, o atacante Pedro Perotti balançou as redes logo em sua primeira partida com a camisa do Leão.

Após o confronto, o atacante destacou a importância da recepção que teve no clube e como isso contribuiu para sua confiança dentro de campo. Segundo Perotti, o ambiente encontrado no Sport foi determinante para que pudesse entrar em campo leve e focado em ajudar o time, mesmo com pouco tempo de preparação ao lado dos novos companheiros.

“Estou muito feliz e motivado com este momento. Fui muito bem recebido por todos na minha chegada, o que eu fiz me sentir em casa e confiante para entrar e poder ajudar a equipe”, afirmou o jogador.

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Sobre o resultado, Perotti reconheceu que o objetivo era conquistar os três pontos, especialmente jogando na Ilha do Retiro, mas ponderou que o empate deve ser valorizado diante das circunstâncias da partida. “A gente sempre entra em campo para vencer, ainda mais em casa, mas pelo que foi o jogo, precisamos valorizar esse ponto. O grupo mostrou muita luta e entrega”, destacou.



Pressionado para reencontrar o caminho das vitórias e subir na tabela, o Leão da Praça da Bandeira volta a campo no próximo sábado (4), às 20h30, para enfrentar o Londrina fora de casa, no Estádio do Café, em duelo válido pela terceira rodada da Série B do Brasileiro.