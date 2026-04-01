Sem vencer na Série B, Sport empata com o Vila Nova na Ilha do Retiro

Leão chega ao seu segundo empate consecutivo na competição após buscar o 1 a 1 com Perotti; jogo foi marcado por expulsões

Lateral-esquerdo Felipinho em ação pelo Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport empatou em 1 a 1 com o Vila Nova na noite desta quarta-feira (1), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Série B. O resultado mantém o Leão sem saber o que é vencer na Segundona, somando apenas dois pontos em seis disputados.

O placar foi aberto aos 13 minutos do segundo tempo pelos visitantes, quando Janderson aproveitou a superioridade numérica do Tigre para balançar as redes. O Sport, que jogava com um a menos desde o fim da etapa inicial devido à expulsão polêmica de Iury Castilho, confirmada após revisão do VAR por falta em Hayner, encontrou o gol de alívio aos 33 minutos, com uma cabeçada precisa do centroavante Perotti.

Ainda nos acréscimos, o atacante Dellatorre, do Vila, também foi expulso por fazer gestos ofensivos contra a arbitragem, selando o placar de igualdade. O Sport ainda perdeu o centroavante Zé Roberto, que precisou ser substituído por lesão.

Pressionado para reencontrar o caminho das vitórias e subir na tabela, o Leão da Praça da Bandeira volta a campo no próximo sábado (4), às 20h30, para enfrentar o Londrina fora de casa, no Estádio do Café, em duelo válido pela terceira rodada da Série B.

O JOGO

Com o retorno de seis titulares, o Leão impôs um ritmo intenso no começo do jogo. O Sport entrou em campo com uma postura agressiva. A primeira etapa foi marcada por grandes oportunidades desperdiçadas de ambos os lados.

A 'blitz' leonina começou antes mesmo do primeiro minuto de jogo. Logo aos 30 segundos, o Leão arriscou a primeira finalização: Iury Castilho recebeu dentro da área e ajeitou com precisão para Biel. O goleador das últimas partidas surgiu como elemento surpresa na área e bateu de primeira, obrigando o goleiro Helton Leite a realizar uma defesaça à queima-roupa.

O Sport seguiu pressionando e quase balançou as redes através de seus laterais. Felipinho bateu cruzado, a bola sofreu um desvio e sobrou nos pés de Augusto Pucci, que finalizou de primeira, mas a bola desviou novamente na marcação e saiu para escanteio.

Apesar do domínio, o Sport voltou a apresentar os erros na saída de jogo. Aos 9 minutos, Ryan, do Vila, recuperou a bola e serviu Janderson, que saiu cara a cara com Thiago Couto, mas desperdiçou uma chance incrível ao mandar para fora. Dois minutos depois, outro erro, desta vez de Pucci, permitiu que Dellatorre fosse acionado, mas o centroavante finalizou por cima da meta.

Barletta servia como a principal peça de escape do Leão, mas pecou nas tomadas de decisão. A primeira 'bronca' rubro-negra veio aos 30 minutos. Zé Roberto levou a pior em um choque com William Formiga e precisou deixar o gramado de maca, sendo substituído por Perotti.

Na reta final do primeiro tempo, o Vila Nova cresceu. Em jogada de Marquinhos Gabriel, Janderson escorou para o meio e Marcelo Ajul foi providencial para impedir que a bola chegasse a Dellatorre.

O nervosismo, porém, tomou conta do Sport. Nos acréscimos, Iury Castilho cometeu falta em Hayner. Inicialmente, o árbitro aplicou o cartão amarelo, mas, após ser chamado pelo VAR e revisar o lance no monitor, optou pela expulsão direta do atacante. Com um jogador a menos e o placar zerado, o Sport foi para o intervalo precisando se reorganizar.

SEGUNDO TEMPO

O bom ritmo imposto pelo Vila Nova na reta final do primeiro tempo seguiu na volta dos vestiários. Logo no primeiro minuto, em jogada articulada pela direita, Hayner cruzou e Janderson bateu rasteiro; a bola passou por Dellatorre, que não conseguiu o alcance em cheio e desperdiçou a primeira grande chance goiana da etapa complementar.

O Tigre seguiu trocando passes, estabelecendo um cenário de "ataque contra defesa" diante de um Sport acuado pela inferioridade numérica. A pressão surtiu efeito aos 13 minutos: Ryan fez bela jogada individual para cima de Felipinho pelo lado direito e cruzou na medida para Janderson. Na segunda trave, o atacante pegou de primeira para estufar as redes e abrir o placar. Vila Nova 1 a 0.

O Leão respondeu com Perotti. O camisa 9 recebeu uma bola desviada e invadiu a área com liberdade, mas, cara a cara com o gol, finalizou em cima do goleiro Helton Leite, perdendo uma oportunidade incrível de empatar.

O jogo se tornou um verdadeiro "lá e cá". O Vila quase ampliou em duas investidas consecutivas: primeiro, Janderson acertou um belo chute no travessão; no rebote, Marquinhos Gabriel parou em uma defesaça de Thiago Couto. Pelo lado rubro-negro, Carlos de Pena também arriscou de longe, exigindo outra intervenção de Helton Leite. Aos 29 minutos, Barletta e Perotti desperdiçaram novas chances em sequência.

De tanto insistir, a recompensa leonina veio aos 33 minutos. Felipinho se redimiu com um cruzamento de manual para a área; desta vez, Perotti subiu mais alto que a marcação, acertou a cabeçada em cheio e deixou tudo igual no placar com um belo gol.

Sport e Vila Nova, insatisfeitos com o empate, seguiram buscando o segundo tento, mas sem acertar nas finalizações. Aos 51 minutos, Dellatorre ainda foi expulso após revisão do árbitro no VAR, que flagrou o camisa 9 do Tigre fazendo o sinal de 'roubo' com as mãos. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

FICHA DA PARTIDA

SPORT 1

Thiago Couto; Augusto Pucci (Pedro Martins), Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel (Carlos de Pena), Yago Felipe (Marlon Douglas) e Biel; Barletta (Clayson), Iury Castilho e Zé Roberto (Perotti). Técnico: Márcio Goiano.

VILA NOVA 1

Helton Leite; Hayner (Elias), Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Willian Formiga; Nathan Camargo (Willian Maranhão), João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson (Dodô), Ryan (Bruno Xavier) e Dellatorre. Técnico: Guto Ferreira.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior (PR)

Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer (PR) e Joao Fabio Machado Brischiliari (PR)

Quarto Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

AVAR: Luciano Roggenbaum (PR)

Gols: Janderson (13'/2T), Perotti (33'/2T)

Cartões amarelos: Zé Marcos (Sport), Yago Felipe (Sport); Caio Marcelo (Vila Nova), Ryan (Vila Nova), Hayner (Vila Nova), Nathan Camargo (Vila Nova)

Cartões vermelhos: Iury Castilho (Sport); Dellatorre (Vila Nova)