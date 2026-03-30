Executivo do Criciúma critica postura do Sport em tentativa de contratar Eduardo Baptista

Thiago Gasparino, ex-dirigente rubro-negro, comenta falta de ética em abordagem direta a profissionais; Baptista optou por seguir no Tigre

Eduardo Baptista, técnico do Criciúma (João Vitor Pereira/CEC)

O executivo de futebol do Criciúma, Thiago Gasparino, não escondeu a insatisfação com a forma como o Sport conduziu as tratativas frustradas pela contratação de Eduardo Baptista, atualmente técnico do Tigre. Segundo o dirigente, que teve passagem pela Ilha do Retiro em 2025, a postura do clube pernambucano ao procurar diretamente o treinador e outros atletas da equipe catarinense não agradou.

“Oficialmente, nós não recebemos nada. Acredito que a ética e o profissionalismo têm que existir em qualquer segmento. A partir do momento em que não se contata o clube, mas sim o treinador, atletas e membros do staff, isso nos chateia”, desabafou Gasparino.

O executivo reforçou que, em todas as suas negociações no mercado, preza pelo contato direto entre diretorias para manter a boa relação entre as instituições.

Foco de Eduardo Baptista é o Criciúma

Apesar de o Sport ter sinalizado com o pagamento da multa rescisória para repatriar o treinador, Eduardo Baptista optou por dar continuidade ao trabalho no Majestoso. Gasparino fez questão de ressaltar o caráter do técnico durante o processo, descartando qualquer tentativa de aumento salarial por meio da proposta rubro-negra.

“Não houve, em nenhum momento, reajuste salarial. O Eduardo, por todo o seu histórico de carreira, é um profissional de caráter e muito correto. Em nenhum momento quis barganhar ou fazer algo nesse sentido. Temos convicção no trabalho, e ele também tem”, pontuou o dirigente, tratando o episódio agora como “página virada”.

Sport ainda busca treinador

Com a recusa de Eduardo Baptista, o Sport segue no mercado em busca de um substituto para o cargo deixado por Roger Silva. Nomes estão sendo procurados pelo clube leonino e também estão sendo oferecidos à gestão.

O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (1º), às 19h, para enfrentar o Vila Nova Futebol Clube, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Série B. Márcio Goiano, auxiliar fixo, deve estar na beira do campo para comandar o Sport no confronto.