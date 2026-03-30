Com mudanças pontuais, Sport fecha ciclo de contratações para a sequência da temporada

Sport fez seis contratações para a Série B até o fechamento da janela (Igor Cysneiros/SCR)

Com o fechamento da janela de transferências na última sexta-feira (27), o Sport encerrou seu primeiro ciclo de ajustes no elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Nordeste.

Além da saída do técnico Roger Silva em meio a um cenário de instabilidade dentro de campo, o clube promoveu seis contratações e oficializou cinco saídas, buscando reorganizar o grupo dentro de suas limitações financeiras.

DEFESA

Para o sistema defensivo, o Sport concentrou boa parte dos esforços. Nas laterais, chegaram o experiente Madson, de 34 anos, e Édson Lucas, de 25. O primeiro desembarcou na Ilha do Retiro após passagem consistente pelo Athletico-PR, onde acumulou mais de 100 jogos nas últimas temporadas, e chega para disputar posição com o jovem Augusto Pucci.

Já Édson, formado no futebol pernambucano, foi contratado por empréstimo após se destacar pelo Retrô e também surge como opção para compor elenco na esquerda, inicialmente como alternativa a Felipinho. Ambos ainda não estrearam.

No miolo de zaga, dois nomes foram incorporados ao elenco. Zé Marcos, de 28 anos, chega com bagagem recente de Série A, tendo atuado por Juventude e Vitória, e rapidamente passou a ser opção real na equipe, inclusive com minutos em campo. O defensor, que veste a tradicional camisa 4, já formou dupla com Marcelo Ajul em meio às ausências por lesão.

Ao seu lado, Habraão, de 24 anos, foi contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR para ampliar as opções defensivas e já ganhou oportunidade como titular recente. A dupla chega em um momento em que o setor vinha sendo alvo de críticas por oscilações.

MEIO-CAMPO

No meio-campo, o destaque fica para Biel Fonseca. Aos 24 anos, o meia rapidamente ganhou protagonismo, com dois gols marcados nos últimos jogos pela Copa do Nordeste. Com características de organização e controle de jogo, o jogador trouxe uma alternativa que vinha sendo carente no elenco.

Revelado pelo Coritiba, Biel soma passagens por clubes como Novorizontino e Paysandu e surge como peça importante na tentativa de dar mais fluidez ao setor criativo.

ATAQUE

Para o ataque, a aposta é o centroavante Perotti. O jogador de 28 anos chega por empréstimo da Chapecoense com a missão clara de resolver a carência de gols da equipe. Terceiro maior artilheiro da história do clube catarinense, com 49 gols, o atacante traz no currículo acessos à Série A e experiência internacional, fatores que pesaram na escolha do departamento de futebol. Já iniciou treinamentos junto ao elenco visando estreia com a camisa rubro-negra.

SAÍDAS

Se por um lado o clube reforçou o elenco em setores considerados prioritários, por outro promoveu saídas pontuais, muitas delas nas mesmas posições das chegadas.

Deixaram o clube o lateral-direito Matheus Alexandre (emprestado ao Remo), o lateral-esquerdo Davi Gabriel (rescisão), os zagueiros Ramon Menezes (emprestado ao Goiás) e Felype Gabriel (emprestado ao Maguary), além do centroavante Gustavo Coutinho (emprestado ao Atlético-GO).

Contratações do Sport na janela:

Zagueiros: Zé Marcos e Habraão



Lateral-direito: Madson

Lateral-esquerdo: Édson Lucas



Meia: Biel Fonseca

Atacante: Perotti

Saídas do Sport:



Ramon Menezes

Felype Gabriel

Matheus Alexandre

Davi Gabriel

Gustavo Coutinho