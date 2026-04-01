Sport x Vila Nova: onde assistir, horário e escalações pela 2ª rodada da Série B

Clayson, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport volta a jogar na Ilha do Retiro nesta quarta-feira (1º), às 19h. Pela segunda rodada da Série B, o Leão recebe o Vila Nova em seu estádio, que não sediava uma partida da Segundona desde 2024. Após o empate sem gols na estreia diante do Cuiabá, o time rubro-negro segue em busca dos primeiros três pontos na competição nacional.

Enquanto a diretoria segue no mercado em busca de um novo treinador, o comando à beira do gramado continua com Márcio Goiano. O auxiliar da casa vem de dois jogos e 100% de aproveitamento, conquistando vitórias contra Jacuipense e ABC pela Copa do Nordeste. Agora, o desafio é no Campeonato Brasileiro.

O retrospecto histórico joga a favor do Leão. Em nove confrontos realizados no Recife, o Sport nunca foi derrotado pelo Vila Nova.

SPORT

Para o embate desta quarta, Márcio Goiano terá novidades. O zagueiro Marcelo Ajul, o lateral-esquerdo Felipinho, os volantes Zé Gabriel e Yago Felipe, além do atacante Iury Castilho, voltaram a treinar com o grupo e ficam disponíveis. Por outro lado, o cenário no Departamento Médico ainda é de indefinição: o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Chrystian Barletta seguem como dúvidas.

Reforços também podem surgir na lista de relacionados. Recém-chegados, o lateral-direito Madson e o centroavante Pedro Perotti já estão regularizados e realizaram atividades no CT durante a semana. Fica com Márcio Goiano a escolha por utilizá-los.

Outra ausência é a do jovem Zé Lucas, que serviu à Seleção Brasileira Sub-20. O atleta tem desembarque previsto no Recife apenas nesta quarta-feira, data do jogo, e deve ser preservado.

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VILA NOVA

O Vila Nova chega ao Recife decidido a encerrar o jejum histórico na Ilha do Retiro e aposta no "fator novo" no banco de reservas. O técnico Guto Ferreira, que chegou para substituir Umberto Louzer, fará sua estreia justamente contra o ex-clube. Após dois jogos pela Copa Centro-Oeste, um disputado com a equipe sub-20 e outro com um time alternativo, o Tigre voltará a utilizar seu elenco principal.

No entanto, Guto terá que lidar com uma baixa importante em sua montagem defensiva para a estreia: o zagueiro Pedro Romano está fora da partida. O defensor foi expulso no confronto contra o CRB e terá de cumprir suspensão automática, obrigando o novo treinador a mexer na estrutura da equipe logo de cara.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Biel; Iury Castilho, Clayson (De Pena) e Zé Roberto. Técnico: Márcio Goiano.

VILA NOVA: Helton Leite; Hayner, Tiago Pagnussat, Anderson Jesus e Willian Formiga; Nathan Camargo, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, André Luís (Emerson Urso) e Dellatorre. Técnico: Guto Ferreira.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h

Árbitro: Jose Mendonca da Silva Junior (PR)

Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer (PR) e Joao Fabio Machado Brischiliari (PR)

Quarto Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

AVAR: Luciano Roggenbaum (PR)

Transmissão: Disney+ (streaming)