Beto Lago: 'Ainda sem um bom futebol, Sport chega a segunda vitória no Nordestão'

Biel, meia do Sport (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Nova vitória

O Sport soma a segunda vitória na Copa do Nordeste ao bater o ABC por 1x0, ontem, no Frasqueirão, em Natal. O cenário é favorável: dois jogos seguidos dentro da Ilha do Retiro podem encaminhar a classificação. Mas o desempenho ainda preocupa e muito. Mesmo antes da chegada do novo treinador, o clube deixou claro que faz escolhas. Priorizou o duelo contra o Vila Nova, quarta, pelo Brasileiro da Série B, e foi a campo com um time descaracterizado, com vários titulares poupados e ainda sem Zé Lucas, na Seleção Sub-20. O resultado veio, o futebol não. O primeiro tempo foi pobre tecnicamente, com falhas em série e arbitragem no nível da fase inicial do Nordestão. O Sport foi um time sem força ofensiva – insistir em Zé Roberto é apostar no improvável – e sem qualquer ideia coletiva. Mais organizado, o ABC criou as melhores chances, mas desperdiçou. O jogo muda com a expulsão de Brunão, que tinha metido duas bolas na trave rubro-negra, logo no início do segundo tempo. Com a vantagem numérica, esperava-se imposição do Leão. Não veio. Porém, aos 15, o meia Biel – o melhor em campo – acertou um belo chute e abriu o marcador. Nos 35 minutos restantes, o Sport seguiu previsível, pouco agressivo e ainda exposto. No apito final, mais alívio do que convicção, diante de tantos sustos sofridos em cada ataque potiguar. Venceu, segue na liderança do seu grupo, mas ainda está longe de entusiasmar seu torcedor.



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Foi roteiro perfeito, em alto estilo: gol, vitória e protagonismo até o último ato. Vagner Love se despediu marcando no 3x1 do Retrô sobre o Ceará, sábado, nos Aflitos, em uma noite carregada de simbolismo. Mais do que o resultador, ficou a imagem de um atacante que soube sair de cena sendo decisivo. A Fênix mostra força para brigar por vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. Mesmo que, agora, sem um dos maiores artilheiros em atividade no futebol mundial.

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Santa Cruz tem uma direção?

O Santa Cruz radicalizou na reformulação: 13 reforços em poucos dias. Não é apenas mudança de elenco, é tentativa de redefinir o ambiente. A vitória por 3x0 sobre o Treze, no amistoso realizado no sábado, no Arruda, com dois gols do estreante Tiago Marques, serve como primeiro sinal, ainda frágil, mas necessário. O recorte é curto, o cenário exige cautela. para qualquer conclusão mais firme. Mas, o impacto imediato já cumpre um papel importante: devolve ao torcedor a sensação de que, enfim, há uma direção. E isso já não é pouco.



Nota técnica

Lembra quando um grupo de sócios do Sport entrou na Justiça contra o contrato do clube com a Liga Forte União? A Secretaria Nacional de Futebol, ligada ao Ministério do Esporte, emitiu nota técnica apontando que existe risco de centralização de poder nos contratos. Na prática, isso abre margem para conflitos de interesse, reduz transparência e pode limitar a autonomia dos clubes. Um alerta que reforça o temor de que, na busca por organização, alguns estejam abrindo mão de controle.