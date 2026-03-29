Em 100º jogo como profissional, Biel celebra golaço em vitória do Sport sobre o ABC

Biel Fonseca, meia do Sport (Paulo Paiva/SCR)

A vitória do Sport sobre o ABC por 1 a 0, no Frasqueirão, teve um significado especial para Biel Fonseca. Além de garantir os três pontos e a liderança momentânea do Grupo C da Copa do Nordeste, o meia celebrou uma marca histórica pessoal: sua centésima partida como jogador profissional.

O destino foi generoso e reservou um golaço de fora da área para carimbar a data. Após o jogo, Biel não escondeu a felicidade pelo feito.

"Estou muito feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória. Hoje é um dia abençoado, Domingo de Ramos, e também meu centésimo jogo como profissional. Fui coroado com um gol", comemorou o camisa 6, que agora soma dois tentos na competição regional.

O meia reconheceu que o duelo em Natal passou longe de ser vistoso tecnicamente, especialmente na etapa inicial, quando o time potiguar impôs uma forte marcação.

"Acredito que não tenha sido o jogo mais bonito, foi um jogo muito complicado. O time deles é muito físico e, no primeiro tempo, acabou não tendo muito 'jogo jogado'. Nossa equipe é técnica e gosta de ter a bola, mas às vezes o controle escapa um pouco", analisou Biel.

A "virada de chave" veio com a expulsão de Brunão, do ABC, logo no início do segundo tempo. Para o autor do gol, a superioridade numérica foi o fator determinante para o Leão se encontrar em campo. "Depois da expulsão, a gente conseguiu controlar 100% o jogo", pontuou.

Gratidão e adaptação rápida

Biel também aproveitou o momento para exaltar o ambiente interno do Sport. O jogador atribuiu seu bom início de trajetória no clube à forma como foi acolhido por todos na Ilha do Retiro.

"Quero agradecer ao staff, ao treinador, que nos deu muita confiança, e a todo o elenco. Quando a gente chega tranquilo no clube e é bem recebido, isso facilita muito as atuações. Tenho certeza que isso ajudou muito na minha chegada aqui. Estou feliz mesmo", concluiu o meia, que já se consolidou como uma das principais peças ofensivas do time neste início de Nordestão.