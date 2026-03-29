Márcio Goiano exalta entrega do Sport e destaca atletas da base em vitória sobre o ABC

Auxiliar fixo do Leão soma 100% de aproveitamento em dois jogos no comando interino e cita "saber sofrer" em Natal

Marcio Goiano, técnico interino do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Com o comando interino de Márcio Goiano, o Sport alcançou sua segunda vitória consecutiva na Copa do Nordeste ao bater o ABC por 1 a 0, neste domingo (29). Após o apito final, o auxiliar da casa, que já havia vencido o Jacuipense na rodada anterior, destacou a importância estratégica dos três pontos conquistados fora de casa para as pretensões do clube no torneio regional.

Para Márcio, o resultado no Frasqueirão coloca o Leão em uma posição privilegiada na tabela, especialmente pelo calendário que se desenha.

"São duas vitórias que representam muito em uma competição como a Copa do Nordeste, que é diferente e muito importante para o clube. Conversamos antes do jogo que uma vitória nos colocaria em uma condição boa, pois teremos dois jogos seguidos em casa na sequência. Isso pode ser um diferencial na classificação", projetou o treinador interino.

"Saber sofrer" e a força da base

A partida em Natal não foi isenta de sustos. O ABC pressionou, principalmente na reta final, mas o Sport soube segurar o ímpeto adversário. Márcio Goiano minimizou o sufoco, ressaltando que a resiliência faz parte do futebol competitivo.

"A gente sofreu, mas isso acontece. Tem equipes que sofrem muito, treinadores que só jogam sofrendo e acabam conseguindo o resultado. O importante foi a entrega e a luta de todos", analisou.

Um dos pontos altos da coletiva foi o elogio aos jovens talentos da Ilha do Retiro. Em um momento crítico do jogo, Márcio apostou em nomes como Rafinha, Patrick, Adriel, Dedé e Lipão. Segundo ele, a resposta dos garotos foi fundamental para garantir o placar.

"Tínhamos ali no final atletas da base com poucos jogos no profissional, mas eles se superaram. É importante colocar atletas que não vinham jogando e ver que, mais uma vez, eles deram uma resposta positiva", concluiu Márcio Goiano.