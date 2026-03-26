Sport recebe negativa de Eduardo Baptista e define novo alvo para comandar a equipe

Principal alvo da diretoria decide permanecer no Criciúma; Leão muda o foco no mercado e já avalia novo nome de Cláudio Tencati

Eduardo Baptista, técnico do Criciúma (Celso da Luz/CEC)

Principal alvo da diretoria do Sport para assumir o comando técnico na sequência da temporada, Eduardo Baptista decidiu permanecer no Criciúma. O Leão chegou a sinalizar o pagamento da multa rescisória, em torno de meio milhão de reais, para repatriar o treinador, mas o negócio não evoluiu. A informação, antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco, obriga o clube a mudar o foco no mercado.

Apesar de ter sinalizado o desejo de comandar o Rubro-Negro, Eduardo Baptista comunicou que, neste momento, prefere dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo no Tigre. Diante da negativa, o Sport já movimenta outras alternativas para preencher a vaga deixada pelo técnico Roger Silva, demitido na segunda-feira (23).

Cláudio Tencati ganha força

Com a recusa de Eduardo Baptista, o nome que ganha força na mesa da diretoria é o de Cláudio Tencati, atualmente no Botafogo-SP. Aos 53 anos, o técnico é visto como um perfil experiente e capaz de gerir o elenco leonino. Entretanto, o Sport deve enfrentar um obstáculo semelhante: o clube paulista também exige uma compensação financeira para liberar o profissional.

Na atual temporada, Tencati comandou o Botafogo-SP em nove partidas, acumulando um aproveitamento com quatro vitórias, dois empates e três derrotas. No currículo, o treinador ostenta títulos como o Campeonato Paranaense e o bicampeonato Catarinense. Seu trabalho de maior destaque recente foi justamente no Criciúma, onde participou da caminhada da Série C até a Série A em 2024.

Além da passagem marcante pelo futebol catarinense, Cláudio Tencati acumula experiências por clubes como Juventude, Atlético-GO, Vitória, Londrina e Brasil de Pelotas.

Comando interino no próximo jogo do Sport

Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, o elenco rubro-negro segue a rotina de treinamentos sob cuidados provisórios. O interino Márcio Goiano vem comandando as últimas atividades no CT José de Andrade Médicis, ajustando a equipe para o compromisso regional deste final de semana.

É Márcio Goiano quem estará na beira do gramado neste domingo (29), às 17h, quando o Sport enfrenta o ABC no estádio Frasqueirão, em Natal. A partida é válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste.