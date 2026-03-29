ABC x Sport: onde assistir, horário e escalações de jogo da Copa do Nordeste

Partida é válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e será disputada no Frasqueirão, em Natal

Yago Felipe, meia do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Em busca da liderança do Grupo C, o Sport visita o ABC, no Frasqueirão, neste domingo (29), às 17h, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, em um duelo de duas equipes que vivem momentos de transição na área técnica.

Ainda sob o comando interino de Márcio Goiano, o Sport chega a Natal tentando apagar oscilações da estreia, quando venceu o Jacuipense por 2 a 1 na Ilha do Retiro.

Já o ABC entra em campo embalado pelo ponto conquistado na estreia, quando arrancou um empate em 1 a 1 contra o Ceará, em plena Arena Castelão.

O retrospecto joga a favor do time leonino: em 27 confrontos oficiais, o Sport soma 17 vitórias, contra seis triunfos do ABC e quatro empates.

SPORT

O grupo rubro-negro ainda busca reencontrar o equilíbrio tático após a saída do técnico Roger Silva, e enquanto a diretoria não oficializa um novo nome, coube a Márcio Goiano a missão de preparar o elenco para o jogo deste domingo.

Para este duelo, o treinador interino pode contar com retornos importantes no meio-campo e setor ofensivo do Sport. O volante Pedro Martins, recuperado de transição física, e o atacante Iury Castilho, que havia sido preservado por controle de carga, devem figurar na lista de relacionados e aparecem como opções. A base da escalação contra o Jacuipense deve ser mantida.

Além dos retornos, o sistema defensivo ganha dois novos reforços. O zagueiro Habraão e o lateral-esquerdo Edson Lucas já estão regularizados no BID e podem fazer suas estreias com a camisa rubro-negra. A chegada de Edson Lucas, inclusive, é importante pela falta de opções no lado da defesa, após a rescisão de contrato do lateral Davi Gabriel.

O Sport quer os três pontos para dar um certo alívio na sequência de jogos, já que possui compromisso na Série B na quarta-feira (1).

ABC



O grande destaque do ABC na estreia da Copa do Nordeste foi o veterano Wallyson, que segue sendo a principal esperança de gols do Elefante. Diante do Ceará, o time foi comandado pelo interino Gilmar Oliveira, logo após a demissão de Marcelo Chamusca.

Diferente do Sport, o clube potiguar agiu rápido e já terá "cara nova" no banco de reservas. O técnico Waguinho Dias desembarcou em Natal no meio da semana e já comandou as últimas atividades antes do confronto contra o Leão. Waguinho assume o desafio de reconstruir o moral do grupo, que ainda sente os reflexos da perda do título estadual para o rival América-RN há pouco mais de uma semana.

A expectativa é de casa cheia em Natal, já que a torcida alvinegra promete lotar o Frasqueirão para apoiar a estreia do novo treinador em solo potiguar.

FICHA DA PARTIDA

ABC: Matheus Alves; Cayo Tenório, Lucas Souza, Fabão e Jefferson; Jhosefer, Edson, Randerson e João Pedro; Luíz Fernando e Wallyson. Técnico: Waguinho Dias.

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Biel, Yago Felipe e Carlos de Pena; Iury Castilho (Clayson) e Zé Roberto. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Frasqueirão, em Natal

Horário: 17h

Árbitro: Emerson Ricardo De Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Wesley Silva Santos (BA)

Quarto Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (EN)

Transmissão: Sportynet (TV fechada e YouTube)