Sport acerta rescisão de contrato com o lateral-esquerdo Davi Gabriel

O defensor disputou apenas quatro partidas com a camisa rubro-negra; Leão corre para repor a saída

Davi Gabriel em ação pelo Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport oficializou a saída do lateral-esquerdo Davi Gabriel. O defensor tinha vínculo com o Leão até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, mas já vinha negociando o distrato para se transferir para outra equipe. A passagem, no entanto, foi curta e sem grande impacto dentro de campo.

Em nota, o clube informou que acertou a rescisão contratual e agradeceu ao atleta pelo profissionalismo durante o período em que defendeu a equipe, desejando sucesso na sequência da carreira.

Davi Gabriel não chegou a ser relacionado para a estreia rubro-negra na Série B, diante do Cuiabá, e não entra em campo desde o dia 5 de março, quando atuou na classificação do Sport sobre a Desportiva, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Com a camisa leonina, foram apenas quatro partidas disputadas, sendo três como titular, sem participação direta em gols. Utilizado como alternativa imediata a Felipinho, dono da posição, o lateral não conseguiu se firmar e acabou perdendo espaço ao longo das semanas.

Antes de chegar ao Recife, Davi Gabriel viveu seu melhor momento recente pelo América-RN, onde disputou 35 partidas, marcou um gol e deu seis assistências. O desempenho chamou atenção e levou à contratação pelo Criciúma, clube pelo qual, no entanto, não chegou a atuar.

Na época, o executivo de futebol do time catarinense era Ítalo Rodrigues, o mesmo que atualmente ocupa o cargo no Sport e participou do movimento que levou o jogador ao clube pernambucano.

Opções reduzidas na lateral

Com a saída, o Sport conta apenas com Felipinho e o jovem Rafinha, de 19 anos, formado nas categorias de base, para a lateral esquerda. O clube avalia o mercado em busca de reposição, considerando que a janela de transferências fechará na sexta-feira (27).

O Sport Club do Recife informa que foi acertada a rescisão do contrato do lateral-esquerdo Davi Gabriel. O Clube agradece ao atleta pelo profissionalismo durante os serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua trajetória. pic.twitter.com/IUazFwHjoV — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 25, 2026



