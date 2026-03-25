Neilton compara erro médico de Mbappé com experiência de negligência no Sport

Neilton usa caso de Mbappé no Real Madrid para ironizar erro médico no Sport

Mbappe, do Real Madrid, e Neilton, ex-atacante do Sport (Reprodução e Divulgação/Sport)

Um episódio envolvendo Kylian Mbappé e o Real Madrid reacendeu lembranças do atacante Neilton sobre sua própria experiência com procedimentos médicos mal realizados. Segundo o jornal inglês The Athletic, Mbappé teria jogado três partidas com uma lesão agravada no joelho após exames realizados errados pelo clube espanhol. A situação gerou críticas ao departamento médico do Real Madrid e repercutiu nas redes sociais



Neilton não perdeu a oportunidade de ironizar o departamento médico do. “Achei que era só no Sport de Recife que acontecia isso (...) Botaram um açougueiro para fazer uma cirurgia em mim”, escreveu em comentário no Instagram.

O atacante, que atuou pelo Sport em 2021, disputou 19 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Durante sua passagem, ele relatou ter sido submetido a uma cirurgia mal executada no tornozelo direito, que agravou sua lesão.



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Posteriormente, Neilton precisou realizar uma nova cirurgia por conta própria, após médicos encontrarem “vários fragmentos” ósseos que teriam sido negligenciados no procedimento anterior.

O caso levou a uma ação judicial contra o Sport, encerrada em 2024 com vitória do atacante, que recebeu R$ 5,8 milhões por negligência médica. O clube, no entanto, negou qualquer erro nos procedimentos e contestou as alegações sobre infiltrações feitas no tornozelo do jogador.

