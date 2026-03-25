Sport vence Jacuipense na Ilha do Retiro na estreia da Copa do Nordeste

Com o interino Márcio Goiano à beira do gramado, o Leão levou sustos, mas superou a equipe baiana por 2 a 1 na estreia no Nordestão

Biel, meia do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport iniciou sua caminhada na Copa do Nordeste 2026 com três pontos. Na noite desta terça-feira (24), na Ilha do Retiro, o Leão, comandado pelo interino Marcio Goiano, venceu o Jacuipense por 2 a 1.

Após um primeiro tempo de muito equilíbrio e pouca efetividade, as emoções ficaram reservadas para a etapa complementar. O placar foi aberto aos 12 minutos, quando Carlos de Pena arriscou um chute potente do "meio da rua" para marcar um belo gol.

O Jacuipense chegou ao empate aos 37, com Adriano Jr. aproveitando uma saída errada de Thiago Couto. Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio de Max, o meia Biel testou firme para as redes, garantindo seu primeiro gol pelo clube e a vitória do Sport.

BIEL MARCA SEU PRIMEIRO GOL COM A CAMISA RUBRO-NEGRA! Sport volta a ficar à frente do placar e faz 2x1 contra o Jacuipense! ???? pic.twitter.com/mZlLqJh3Je — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 25, 2026

Contudo, a partida também ficou marcada por um grave equívoco da arbitragem comandada por Marcio dos Santos Oliveira. O volante Vinicius Amaral, do Jacuipense, deveria ter sido expulso após receber dois cartões amarelos, mas permaneceu em campo em um erro grave.

O jogador foi advertido pela primeira vez ainda no primeiro tempo e, na etapa complementar, recebeu a segunda punição. Entretanto, o árbitro deixou o fato passar despercebido e não aplicou o cartão vermelho obrigatório.

O Leão já vira a chave para a segunda rodada da competição regional. O Sport volta a campo no próximo domingo (29), às 17h, para enfrentar o ABC no estádio Frasqueirão, em Natal.

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O JOGO

O primeiro tempo apresentou duas equipes que, quando tinham a bola, se postavam de maneira semelhante, sempre com os laterais atuando como alas. No entanto, o meio-campo era o setor que precisava se sobressair, tanto na marcação quanto no apoio ao ataque, e o Sport sentiu falta desse equilíbrio.

As duas equipes começaram com paciência para rodar a bola nos primeiros dez minutos, mas logo partiram para estratégias distintas. O maior perigo do Leão da Ilha veio após uma cobrança de escanteio aos 17 minutos. No rebote, Marcelo Ajul ajeitou para Yago Felipe, que finalizou com efeito e obrigou o goleiro Marcelo a realizar uma grande defesa para evitar o primeiro gol rubro-negro.

Aos 20 minutos, veio a resposta do Jacuipense em um contra-ataque veloz. Pedro Henrique recebeu o passe dentro da área e finalizou; em cima da linha, a bola explodiu no peito de Ajul, que salvou o Sport. Logo na sequência, Pedro Henrique tentou novamente uma bola com efeito, que desviou primeiro em Augusto Pucci e, em seguida, em Felipinho, saindo rente à trave, para fora.

Aproveitando a demora na recomposição dos volantes do Sport, o Jacuipense passou a encontrar espaços nos contra-ataques. Apesar da movimentação, a etapa inicial terminou apenas com tentativas frustradas de ambos os Leões.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com um susto para a torcida rubro-negra. Logo aos quatro minutos, um erro na saída de bola quase custou caro: Marcelo Ajul recuou mal para Thiago Couto, e William se antecipou para interceptar a jogada. O atacante chegou a fintar o goleiro do Sport, mas Zé Marcos, em cobertura providencial, conseguiu realizar o corte a tempo de evitar o gol.

A instabilidade na transição defensiva do Leão persistiu nos instantes seguintes. Aos nove minutos, William voltou a levar perigo pelo setor direito; o jogador fez bela jogada individual, balançou para cima de Zé Marcos e soltou uma bomba, obrigando Thiago Couto a praticar uma grande defesa rente à trave.

No entanto, se o Sport sofria com erros técnicos na retaguarda, encontrou a redenção na precisão de seu setor ofensivo. Aos 12 minutos, o placar finalmente foi inaugurado com um belo gol. Carlos de Pena, arriscando do "meio da rua", encheu o pé para estufar as redes, colocando o Leão da Praça da Bandeira em vantagem.

O clima de tranquilidade na Ilha do Retiro foi interrompido aos 37 minutos do segundo tempo. Em um levantamento na área, o goleiro Thiago Couto saiu mal do gol e não conseguiu interceptar a bola. João Pedro aproveitou a falha, ganhou no alto e escorou para o meio; Adriano Jr. apareceu livre para completar para o fundo das redes, deixando tudo igual no placar.

A resposta rubro-negra, no entanto, foi imediata e letal. Apenas quatro minutos depois, aos 41, o Sport voltou a ficar na frente em uma jogada de bola parada. Max cobrou escanteio com precisão na cabeça de Biel, que surgiu como elemento surpresa por trás da marcação. O meia testou firme para as redes, garantindo o segundo gol do Leão e celebrando o seu primeiro tento com a camisa rubro-negra.

VITÓRIA NA ESTREIA DO NORDESTÃO ?



Sport vence a Jacuipense por 2 a 1 e estreia com o pé direito na Copa do Nordeste. Os gols do Leão foram marcados por De Pena e Biel. VAMOOOS!!!!#SPTxJAC #SportNoNordestão pic.twitter.com/CNiDstSpOj — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 25, 2026

FICHA DA PARTIDA

Sport 2

Thiago Couto; Augusto Pucci (Marlon Douglas), Zé Marcos, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Gabriel, Biel (Ramon Menezes), Yago Felipe e Carlos de Pena (Max); Clayson (Gustavo Maia) e Zé Roberto (Lipão). Técnico: Márcio Goiano.

Jacuipense 1

Marcelo; Railon, Talisca e Weverton; Hugo Moura, William (Adriano Jr.), Vinícius Amaral (Alisson Daniel), Thiago e Vicente Junio (Ruan Nascimento); Thiaguinho (Daniel Costa) e Pedro Henrique (João Pedro). Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Maria De Fatima Mendonca Da Trindade (AL)

Quarto Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (AL)

Gols: Carlos de Pena (12/2T), Adriano Jr. (37/2T) , Biel (41/2T)

Cartões amarelos: Marcelo Ajul (Sport) e Carlos de Pena (Sport); Vinícius Amaral (Jacuipense), Thiago (Jacuipense) e Hugo Moura (Jacuipense)

Público: 5.121

Renda: R$ 85.325,00