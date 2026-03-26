Sport se dispõe a pagar multa ao Criciúma e aguarda resposta de Eduardo Baptista

Eduardo Baptista, técnico do Criciúma (Celso da Luz | CEC)

Em busca de um novo comandante para a temporada, o Sport intensificou as negociações e já admite investir para garantir seu principal alvo. A diretoria rubro-negra procurou o Criciúma e indicou que está disposta a pagar a multa rescisória de Eduardo Baptista, fixada em R$ 460 mil.

A movimentação reforça o status de prioridade do treinador, que ganhou força nos bastidores desde a saída de Roger Silva no início da semana. A diretoria acredita em um desfecho positivo e aguarda a resposta de Eduardo Baptista, que pode retornar ao clube para sua terceira passagem.

A informação sobre o avanço nas tratativas foi divulgada pelo jornalista Marcus Da Rolt, da Rádio Eldorado. Internamente, o clima é de otimismo, embora o clube mantenha cautela até a definição oficial.

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Enquanto aguarda o posicionamento do treinador, o Sport já trabalha com alternativas para não perder tempo no mercado. Entre os nomes avaliados estão Cláudio Tencati, que comanda o Botafogo-SP; Luizinho Lopes, à frente do Operário; e Rafael Lacerda, recentemente desligado do Atlético-Go.

A expectativa é de que a definição aconteça em breve, já que o Leão da Ilha trata o tema como urgente para dar continuidade ao planejamento esportivo.

