Sport se dispõe a pagar multa ao Criciúma e aguarda resposta de Eduardo Baptista
Prioridade no mercado, Sport aguarda resposta do técnico Eduardo Baptista
Publicado: 26/03/2026 às 09:27
Eduardo Baptista, técnico do Criciúma (Celso da Luz | CEC)
Em busca de um novo comandante para a temporada, o Sport intensificou as negociações e já admite investir para garantir seu principal alvo. A diretoria rubro-negra procurou o Criciúma e indicou que está disposta a pagar a multa rescisória de Eduardo Baptista, fixada em R$ 460 mil.
A informação sobre o avanço nas tratativas foi divulgada pelo jornalista Marcus Da Rolt, da Rádio Eldorado. Internamente, o clima é de otimismo, embora o clube mantenha cautela até a definição oficial.
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Enquanto aguarda o posicionamento do treinador, o Sport já trabalha com alternativas para não perder tempo no mercado. Entre os nomes avaliados estão Cláudio Tencati, que comanda o Botafogo-SP; Luizinho Lopes, à frente do Operário; e Rafael Lacerda, recentemente desligado do Atlético-Go.
A expectativa é de que a definição aconteça em breve, já que o Leão da Ilha trata o tema como urgente para dar continuidade ao planejamento esportivo.