Em súmula, árbitro admitiu erro após não expulsar jogador com dois amarelos em Sport x Jacuipense

Árbitro Márcio dos Santos Oliveira (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Um erro grave de arbitragem marcou a vitória do Sport sobre a Jacuipense por 2 a 1, na Ilha do Retiro, nesta terça-feira (24), pela Copa do Nordeste. O árbitro Márcio dos Santos Oliveira admitiu que não expulsou Marcus Vinicius, da equipe baiana, que havia recebido dois cartões amarelos, permitindo que o jogador permanecesse em campo.

“Informo que, aos 19 minutos do segundo tempo, apliquei o segundo cartão amarelo ao jogador de nº 08 da Jacuipense, sr. Marcus Vinicius V. dos Santos, e, consequentemente, não apresentei o cartão vermelho. O atleta permaneceu na partida de forma indevida por 8 minutos, até ser substituído”, escreveu o juiz na súmula da partida.

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O primeiro cartão amarelo do volante havia sido aplicado aos 15 minutos do primeiro tempo, por uma falta no meio-campo. Já o segundo ocorreu em um lance envolvendo Carlos de Pena, do Sport. “No instante do ocorrido, fui informado pelos outros três membros da equipe de arbitragem, mas comuniquei a eles que não havia aplicado cartão ao jogador supracitado”, completou o árbitro.

O incidente aconteceu em uma partida sem VAR, o que impediu a correção imediata da falha.

