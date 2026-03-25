Em súmula, árbitro admitiu erro após não expulsar jogador com dois amarelos em Sport x Jacuipense
Árbitro admite erro e jogador do Jacuipense não é expulso após dois amarelos
Publicado: 25/03/2026 às 09:59
Árbitro Márcio dos Santos Oliveira (Paulo Paiva/ Sport Recife)
Um erro grave de arbitragem marcou a vitória do Sport sobre a Jacuipense por 2 a 1, na Ilha do Retiro, nesta terça-feira (24), pela Copa do Nordeste. O árbitro Márcio dos Santos Oliveira admitiu que não expulsou Marcus Vinicius, da equipe baiana, que havia recebido dois cartões amarelos, permitindo que o jogador permanecesse em campo.
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O primeiro cartão amarelo do volante havia sido aplicado aos 15 minutos do primeiro tempo, por uma falta no meio-campo. Já o segundo ocorreu em um lance envolvendo Carlos de Pena, do Sport. “No instante do ocorrido, fui informado pelos outros três membros da equipe de arbitragem, mas comuniquei a eles que não havia aplicado cartão ao jogador supracitado”, completou o árbitro.
O incidente aconteceu em uma partida sem VAR, o que impediu a correção imediata da falha.
Vinícius Amaral, da Jacuipense, tomou dois amarelos e não foi expulso no jogo contra o Sport, pela Copa do Nordeste.— Portal do Leão ???? (@PortaldoLeao) March 25, 2026
Segundo a arbitragem, o jogador tomou apenas 1 cartão, o primeiro.
Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira
Primeiro cartão | Segundo cartão pic.twitter.com/r9LwgJSbID