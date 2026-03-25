De Pena celebra gol pelo Sport e destaca importância de estrear vencendo na Copa do Nordeste

O uruguaio marcou um belo gol de fora da área na vitória sobre o Jacuipense, seu primeiro com a camisa rubro-negra

Carlos de Pena, meia-atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Jacuipense, na noite desta terça-feira (24), teve um belo gol do meia-atacante Carlos de Pena. Com um chute potente do "meio da rua" aos 12 minutos do segundo tempo, o jogador abriu o caminho para o triunfo na Ilha do Retiro e foi peça fundamental na estreia do Leão na Copa do Nordeste 2026. Foi o primeiro tento do camisa 10 com as cores rubro-negras.

Para o uruguaio, o resultado final supera as dificuldades individuais e coletivas encontradas em campo.

"Foi uma noite boa para o Sport, que é o mais importante. Eu fico feliz pelo gol, com certeza, mas o principal é a gente conseguir os três pontos", afirmou o meia na saída do gramado.

O Sport chegou para a estreia sob o comando interino de Márcio Goiano e carregando a pressão de um início de temporada oscilante e da demissão do técnico Roger Silva. De Pena reconheceu que o desempenho do Leão ainda não é o ideal, mas ressaltou que a vitória na primeira rodada do regional é o combustível necessário para os ajustes que virão.

"Sabemos que viemos de um momento onde as coisas não estão saindo muito bem; tem coisas para melhorar, mas, diante de um triunfo, é muito melhor para trabalhar, dá mais confiança", completou o uruguaio.

Próximo jogo

Com os três pontos na tabela, o Leão agora projeta o próximo desafio. O elenco rubro-negro volta a campo no domingo (29), às 17h, para enfrentar o ABC no Frasqueirão.