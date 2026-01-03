Sport oficializa Márcio Goiano como novo auxiliar técnico do clube

Márcio Goiano, novo auxiliar do Sport (Paulo Paiva / Sport Club do Recife)

O Sport oficializou neste sábado (3) a chegada do profissional Márcio Goiano para ser o novo auxiliar técnico do clube. Com vasta experiência, o ex-jogador irá integrar a comissão técnica do treinador Roger Silva.

Márcio chega à Ilha do Retiro para substituir César Lucena, antigo auxiliar da casa e demitido pela nova gestão do clube. O profissional conta com extenso currículo como treinador, onde acumula passagens por Náutico, Goiás, Criciúma, ABC, CRB, Vila Nova e Cuiabá.

Márcio Goiano também conta com passagem pelo Sport, ainda como jogador. Pelo clube leonino, o ex-zagueiro disputou 158 jogos e foi tricampeão pernambucano, no período entre 1997 e 1999.

O novo auxiliar técnico deu a sua primeira declaração ao chegar no clube. Márcio enfatizou motivação de trabalhar no Sport e objetivos traçados na nova comissão técnica. “Receber o convite de retornar ao Sport foi uma situação muito positiva até pela identidade criada dentro do clube. Acredito que a gente possa novamente buscar isso, essa identidade, as conquistas e as vitórias”, disse Márcio Goiano.

“Enquanto auxiliar do Sport, estou aqui para ajudar ao máximo e contribuir com o Roger e com todo o staff presente aqui no CT. Os primeiros contatos foram excelentes e tenho certeza que vamos remar juntos para que o torcedor rubro-negro volte a sorrir”, completou.

