Sport negocia as saídas de Gustavo Coutinho e Matheus Alexandre

Ativos do clube com contrato até 2028, jogadores não conseguiram se firmar e devem ser emprestados

O centroavante Gustavo Coutinho e o lateral-direito Matheus Alexandre, jogadores do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O centroavante Gustavo Coutinho e o lateral-direito Matheus Alexandre estão com negociações avançadas para deixar o Sport por empréstimo. Ambos os atletas, que possuem vínculos com o Leão até 2028, buscam novos ares após perderem espaço na temporada de 2026.

A última vez que a dupla vestiu a camisa leonina foi no dia 5 de março, na classificação diante da Desportiva, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Gustavo Coutinho

Apesar de ter chegado com moral em 2024, após um investimento de R$ 7 milhões junto ao Fortaleza, Gustavo Coutinho não conseguiu a regularidade esperada pela torcida. No ano passado, chegou a ser emprestado ao Coritiba, onde foi peça no acesso do Coxa à elite, mas o retorno à Praça da Bandeira ainda não rendeu.

Nesta temporada, o camisa 9 soma oito jogos e três gols. Contudo, a concorrência pesou. Com Iury Castilho, Zé Roberto e o jovem Micael, Coutinho perdeu minutagem. Para completar o cenário adverso, o atacante trata uma lesão na coxa direita que o deve afastar dos gramados por três semanas.

Clubes da Série B, adversários diretos do Sport na competição que começa neste sábado (21), já demonstraram forte interesse no jogador.

Matheus Alexandre

A situação de Matheus Alexandre carrega um peso financeiro ainda maior. Contratado em 2025 por R$ 9 milhões junto ao Cuiabá, o lateral-direito figura como uma das aquisições mais caras da história rubro-negra. No entanto, o retorno técnico em campo não foi bom.

Alvo constante de críticas das arquibancadas, o lateral disputou apenas quatro partidas este ano. No total de sua passagem pelo Leão, foram 39 jogos, um gol e três assistências. O destino provável do defensor é o Remo, que disputa a Série A nesta temporada.

A última vez que a dupla vestiu a camisa leonina foi no dia 5 de março, na classificação diante da Desportiva, pela segunda fase da Copa do Brasil.