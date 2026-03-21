Cuiabá x Sport: onde assistir, escalações e horário pela 1ª rodada da Série B

Duelo na Arena Pantanal marca a estreia de Dourado e Leão na Série B do Campeonato Brasileiro

O atacante Iury Castilho e o meia-atacante Carlos de Pena, jogadores do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport inicia, neste sábado (21), a sua jornada na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Após o amargo rebaixamento na última temporada, o Leão da Ilha entra em campo contra o Cuiabá, às 20h30, na Arena Pantanal, carregando a expectativa da torcida por uma campanha de acesso, principal objetivo do ano.

O clima na Ilha do Retiro, no entanto, é de um misto de esperança e cobrança. O Rubro-Negro vem de uma eliminação na quarta fase da Copa do Brasil para o Athletic-MG e aumentou a pressão sobre o técnico Roger Silva, que vê na estreia nacional a oportunidade ideal para recuperar a confiança do torcedor.

Além do aspecto técnico, o Leão lida com o desafio físico. O elenco chega para o confronto em Mato Grosso com três desfalques no time titular. Adversário do Sport neste sábado, o Cuiabá vem de duas semanas de preparação para o confronto, reforçado fisicamente. Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, quer começar a Série B com três pontos dentro de casa.

No histórico do confronto, são apenas quatro jogos registrados: uma vitória para cada lado e dois empates.

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SPORT

Para a estreia, Roger Silva terá que superar não apenas as críticas, mas também problemas físicos que vêm assolando o elenco titular.

O Sport tem três desfalques confirmados na equipe titular: os zagueiros Marcelo Ajul e Benevenuto, além do atacante Chrystian Barletta. O Leão realizou o último treinamento na tarde de sexta-feira (20), no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande-MT. O centroavante Gustavo Coutinho e o volante Pedro Martins são outros nomes entregues ao Departamento Médico.

Como opções para o miolo de zaga, Ramon Menezes e Zé Marcos devem ser os defensores acionados pela comissão técnica. No setor ofensivo, há a possibilidade de Roger Silva deslocar o artilheiro Iury Castilho para a ponta, permitindo a entrada de Zé Roberto no comando do ataque. Marlon Douglas é outro nome que corre por fora, visto que vem ganhando minutagem no decorrer das últimas partidas.

No meio-campo, sem baixas, fica a expectativa para saber se Roger vai optar por dois volantes ou dará maior força à criação.

CUIABÁ

O Cuiabá terminou a Série B de 2025 no meio da tabela. Sem muitas ambições na atual temporada, o clube vive uma fase instável. A equipe comandada por Eduardo Barros caiu nas quartas de final do Campeonato Mato-grossense para o Sinop e deu adeus à Copa do Brasil logo na segunda fase.

O cenário aponta para uma briga contra o rebaixamento no momento; portanto, somar pontos, principalmente em casa, será crucial na caminhada do Dourado.

No elenco, o clube possui nomes com lampejos recentes na Série A, como o goleiro João Carlos, o zagueiro Empereur, o lateral Nino Paraíba e o meia Pepê.

FICHA DA PARTIDA

Cuiabá: João Carlos; Nino Paraíba, Marlon, Vitor Mendes e Luis Soares; Raul (Luiz Felipe), Calebe e Pepê; Rodrigo Rodrigues (Mateus Santos), Kauan Cristtyan e Vinicius Peixoto. Técnico: Eduardo Barros.

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Zé Marcos, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Lucas, Zé Gabriel (Carlos de Pena) e Yago Felipe; Iury Castilho, Gustavo Maia e Zé Roberto. Técnico: Roger Silva.

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Horário: 20h30

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto Árbitro: Rafael Odilio Ramos dos Santos (MT)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)