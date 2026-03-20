Série B 2026: saiba onde assistir aos jogos ao vivo
A transmissão da Série B 2026 será multiplataforma; a competição tem início marcado para o dia 21 de março
Publicado: 20/03/2026 às 11:15
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro (Joilson Marconne / CBF)
A Série B do Campeonato Brasileiro 2026 já está batendo na porta. O torneio, que reúne grandes camisas do futebol nacional, tem início marcado para o dia 21 de março e segue em ritmo intenso até 28 de novembro. Este ano, a competição ganha um tempero extra de competitividade com a mudança no regulamento: apenas os dois melhores garantem vaga direta na elite, enquanto as equipes do 3º ao 6º lugar precisarão lutar pelo acesso em um sistema de playoffs com jogos de ida e volta.
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Para o torcedor não perder nenhum lance, a transmissão será multiplataforma. Com o novo acordo assinado pelos 18 clubes do grupo Futebol Forte União, os direitos de imagem foram distribuídos entre TV aberta, canais por assinatura e streaming. O Grupo Globo mantém exibições na TV Globo, sportv e Premiere, enquanto a Disney promete a cobertura de 342 partidas através da ESPN e do Disney+, sendo a grande maioria delas exclusiva.
A RedeTV! marca a presença da TV aberta para jogos selecionados, dividindo espaço com plataformas digitais e canais segmentados como o Canal GOAT (YouTube), XSports e SportyNet.
Onde Assistir
- TV Aberta: TV Globo e RedeTV!
- TV por Assinatura: ESPN, sportv e Premiere (Pay-per-view).
- Streaming e Digital: Disney+, GE TV, Canal GOAT (YouTube), XSports e SportyNet.
Transmissões da 1ª Rodada
- 21/03, 16h - Ceará x São Bernardo (RedeTV!, ESPN/Disney+ e GOAT)
- 21/03, 17h - Vila Nova x CRB (ESPN/Disney+, Xsports e SportyNet)
- 21/03, 18h15 - Operário-PR x Atlético-GO (ESPN/Disney+)
- 21/03, 19h15 - Botafogo-SP x Fortaleza (ESPN/Disney+, Xsports e SportyNet)
- 21/03, 20h30 - Cuiabá x Sport (ESPN/Disney+)
- 22/03, 16h - Avaí x Juventude (ESPN/Disney+)
- 22/03, 16h - Náutico x Criciúma (TV Globo, sportv e Premiere)
- 22/03, 18h - Athletic x Ponte Preta (ESPN/Disney+)
- 22/03, 18h - Goiás x América-MG (ESPN/Disney+)
- 22/03, 20h - Novorizontino x Londrina (ESPN/Disney+)