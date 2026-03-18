Críticas, problemas físicos e mercado: Sport muda o foco para a estreia na Série B

Elenco do Sport em partida na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

A eliminação na Copa do Brasil acendeu o sinal de alerta no Sport às vésperas do principal objetivo da temporada, a Série B. Derrotado pelo Athletic Club (MG) na quarta fase, o Leão chegou à sua segunda derrota no ano, a primeira sob o comando de Roger Silva, e viu a pressão aumentar no ambiente da Ilha do Retiro.

A noite que marcou o fim da invencibilidade do treinador também foi acompanhada de críticas vindas das arquibancadas. Entre vaias e gritos, o desempenho da equipe voltou a ser questionado, cenário que já vinha se desenhando mesmo durante a sequência invicta. O resultado ampliou a cobrança sobre Roger, que chega pressionado para a estreia no Campeonato Brasileiro.

O primeiro compromisso do Sport na competição será neste sábado (21), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Diante do novo desafio, o elenco rubro-negro tenta virar a chave rapidamente após a frustração recente.

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Problemas físicos aumentam preocupação

Além da pressão por resultados e das limitações no mercado, o Sport ganhou novas dores de cabeça no departamento médico. Três jogadores deixaram o campo com problemas físicos na partida contra o Athletic e viraram dúvida para a estreia na Série B.

O zagueiro Marcelo Ajul foi substituído ainda no primeiro tempo e teve diagnosticada uma contratura muscular. Já Marcelo Benevenuto apresentou um edema na coxa direita, enquanto o atacante Chrystian Barletta sofreu um edema na parte posterior da coxa direita, quadro considerado mais leve.

No momento, a presença dos três atletas na estreia é tratada como incerta.

Além deles, o centroavante Gustavo Coutinho também preocupa. O jogador sentiu durante o treino do último domingo e, após exames, foi constatada lesão na parte posterior da coxa direita. Ele já iniciou tratamento com a fisioterapia e o departamento médico, com prazo de retorno estimado em três semanas.

Outro caso é o de Pedro Martins, que segue em processo de transição física. A tendência é que o atleta intensifique os trabalhos ao longo dos próximos dias e possa retornar ao campo na virada da semana, adotando uma conduta de precaução.

Mercado sob cautela

Após a eliminação, o executivo de futebol Ítalo Rodrigues detalhou o posicionamento do clube no mercado. Com a janela aberta até o dia 27, o dirigente reforçou que o Sport seguirá atento a oportunidades, mas sem comprometer o já limitado orçamento.

“A janela vai até o dia 27. Temos o cuidado com Fábio Matheus, que em meados de abril acreditamos que estará de volta, então é mais um volante de força que teremos no elenco. Estamos atentos ao mercado, mas com responsabilidade financeira. Não vamos fazer loucuras. Se houver oportunidade viável, podemos agir, mas dentro da realidade do clube”, afirmou.

O executivo ainda destacou o caráter dinâmico das negociações e não descartou movimentações pontuais, inclusive por meio de trocas.

“O mercado é dinâmico e pode trazer oportunidades nos últimos dias de janela. Tivemos reunião com algumas opções e, no dia seguinte, surgiram novas possibilidades. Mas deixo claro: não temos condição de aumentar gastos. Podemos, sim, trocar atletas, sendo criativos e responsáveis”, completou.

Pressão e necessidade de resposta

Com um início de trabalho que alterna resultados positivos e atuações questionadas, Roger Silva agora tem o desafio de ajustar rapidamente a equipe. A cobrança da torcida, somada às dúvidas no elenco e às limitações no mercado, compõe um cenário de pressão logo na largada da Série B.

Dentro de campo, o Sport busca uma resposta imediata para retomar a confiança e iniciar com o pé direito a caminhada rumo ao acesso, objetivo central da temporada rubro-negra.