Roger comenta sobre divisão de responsabilidade com os jogadores do Sport: "declaração tirada de contexto"

Roger Silva, técnico do Sport (Rafael Vieira/ DP Foto)

Após a eliminação do Sport para o Athletic-MG, o técnico Roger foi a entrevista de imprensa e foi perguntado sobre sua fala após o jogo contra o Anápolis, onde comentou que começaria a levar jogadores para coletiva para "dividir a responsabilidade". Sobre o assunto, o técnico rubro-negro afirmou que a declaração foi totalmente tirada de contexto.

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Roger Silva comentou que nunca teve a intenção de expor os atletas que cometerem erros e que sua fala havia sido tirada de contexto para dar mais visibilidade ao comentário.

"Quanto a minha declaração, sempre vou respeitar a opinião de vocês. Mas foi totalmente tirada de contexto. É o que da corte, o que da like e visualizações. Em nenhum momento eu disse que ia pegar o atleta que errou e por aqui para falar, discussão foi em cima disso.", disse o técnico.

"É sobre dividir os méritos também. No jogo do Náutico, quando Iury (Castillo) faz os dois gols eu peço para por ele na coletiva, porque ele recusou duas propostas de Série A para estar aqui com a gente. Mas isso eu não controlo, isso eu aprendi agora. Eu controlo o que eu faço, o nosso trabalho e tento melhorar a equipe. A opinião e o que é postado eu não controlo, então eu respeito." completou.

Declaração

Após a classificação na terceira fase da Copa do Brasil contra o Anápolis, o técnico Roger, insatisfeito com a atuação do time na partida, afirmou em entrevista que a partir da Série B, um jogador estaria com ele na coletiva de imprensa, para que dividam a responsabilidade.

"Eu trouxe todas essas informações e eu sempre digo assim, que a partir do Campeonato Brasileiro as entrevistas aqui vão ser do Roger e de um atleta. A gente vai colocar um atleta aqui para falar com vocês também, porque é justo que a gente divida a responsabilidade. Tem que ser assim, o que é de responsabilidade de treinador eu tenho que vir, explicar, falar, mas tem coisa que não é responsabilidade minha.", disse o técnico após se classificar contra o Anápolis.

A fala não teve uma boa repercussão nos bastidores do clube, onde após a declaração, a decisão da diretoria, junto aos atletas e comissão técnica foi de recuar quanto a ideia de levar jogadores para as coletivas.

Sport

Com a derrota para o Athletic-MG na quarta fase da Copa do Brasil, o Sport chegou a sua 2ª derrota no ano, e a primeira com o técnico Roger a frente do time.

O próximo desafio do time rubro-negro acontece no próximo sábado (21), onde enfrenta o Cuiabá, na estreia da Série B. A partida acontece às 19h30, na Arena Pantanal, no Mato Grosso.