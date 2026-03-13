Guilherme dos Anjos prega virada de chave para o Náutico na Série B: "Futebol é dinâmico"

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Dias após o vice-campeonato pernambucano para o rival Sport, o Náutico ainda lida com a frustração da perda de um título em casa. Para o técnico Guilherme dos Anjos, entretanto, a chave da equipe já virou e está focada na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu estreia na competição contra o Criciúma, no dia 22 de março (domingo), nos Aflitos.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), o comandante alvirrubro destacou os trabalhos que vêm sendo feitos para deixar a primeira parte da temporada para trás. Guilherme dos Anjos ainda falou sobre as lições que o resultado trouxe e ressaltou a evolução da equipe na continuidade do trabalho.

“Segunda-feira (9) a chave já virou, a gente não pode ficar só remoendo aquilo que ocorreu de negativo. O futebol é muito dinâmico. É muito importante que a gente entenda que precisa imprimir essa dinâmica no dia a dia, assim como fazemos jogo a jogo. Foi sim um jogo fundamental e tivemos os nossos erros. Existe uma conotação totalmente diferente do próximo campeonato que a gente vai disputar (Série B), foi uma conotação de copa e final”, externou o técnico.

“Com cabeça fria, nós precisamos analisar tudo aquilo que foi feito de positivo. Nós tivemos os melhores números dentro do campeonato e não tivemos o principal, que é o título. Isso não é normal das equipes que comandamos. Acho que momentos comportamentais nós temos que evoluir sim. Espero da nossa equipe um amadurecimento maior sobre momentos de pressão”, completou.

Guilherme dos Anjos aproveitou também para blindar o elenco após a frustração na decisão. Com alguns jogadores sendo alvos de fortes críticas da torcida, o treinador assumiu a responsabilidade do resultado para o comando técnico.

“A responsabilidade de tudo que ocorre aqui dentro, inclusive de atos e circunstâncias como essa, não é do atleta, é do comando. Eu não exponho atleta, a exposição é nossa. A responsabilidade é do Guilherme, do Hélio e do Bruno Becker, é de quem comanda. Nós que escolhemos, colocamos e orientamos o atleta. Internamente, existem algumas coisas para serem trabalhadas, não temos o perfil de liderança que deixa passar”, iniciou o comandante alvirrubro.

“Gosto de trabalhar, juntamente com o professor (Hélio dos Anjos), com resultado. A partir do momento que eu não conquistei, tenho que vir mostrar. Nunca vou expor atleta ou erro individual. Responsabilidade de liderança tem que ser assumida pelo líder. Não tenho dúvida de que, dentro desses dias de preparação, vai haver muita cobrança. É fundamental a gente entender que precisamos evoluir e melhorar, mas não tenho dúvida que vai haver resposta”, concluiu.



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