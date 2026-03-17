Sport faz outra má atuação, perde para o Athletic na Ilha e é eliminado da Copa do Brasil

O Leão até esboçou uma reação ao buscar o empate na etapa final, mas voltou a falhar e acabou superado na Ilha do Retiro por 3 a 1

Marcelo Benevenuto, Felipinho e Zé Marcos, jogadores do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport encerrou sua participação na Copa do Brasil 2026. Nesta terça-feira (17), jogando na Ilha do Retiro, o Leão foi superado pelo Athletic por 3 a 1, em duelo válido pela quarta fase da competição.

Dentro de campo, uma má atuação rubro-negra. O Athletic abriu o placar logo aos três minutos, com Dixon Vera aproveitando cruzamento de Ronaldo Tavares. O Sport até esboçou uma reação na segunda etapa e chegou ao empate aos 15 minutos, quando Iury Castilho aproveitou rebote em escanteio cobrado por Carlos de Pena. No entanto, a fragilidade defensiva voltou a castigar os rubro-negros. Ronaldo Tavares balançou as redes duas vezes e fechou a classificação do clube mineiro.

Apesar de ter embolsado um montante acumulado de R$ 4,6 milhões em premiações ao longo das etapas anteriores, o clube rubro-negro deixou de somar mais R$ 2 milhões aos cofres com a desclassificação.

Agora, sob forte pressão e vaias da arquibancada, o time de Roger Silva precisa virar a chave rapidamente para a estreia na Série B, marcada para este sábado (21), às 21h30, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

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O JOGO

Logo nos primeiros minutos, a partida já mostrava que teria um tom intenso e marcação alta. O Athletic impôs uma forte pressão inicial e, logo aos três minutos, após dois escanteios consecutivos, conseguiu abrir o placar em uma boa trama pelo lado esquerdo. Ronaldo Tavares recebeu na linha de fundo e cruzou para a entrada da área; Dixon Vera antecipou-se à marcação de Gustavo Maia e acertou um belo chute no canto esquerdo da meta, sem chances para o goleiro Thiago Couto.

Os erros de passe do Sport permitiam que o Athletic encontrasse ainda mais espaços no confronto. O Leão demonstrava dificuldades para criar jogadas ofensivas e, para piorar o cenário, perdeu o zagueiro Marcelo Ajul aos 16 minutos, devido a um problema físico.

As tentativas rubro-negras limitavam-se a cruzamentos na área, buscando Zé Roberto e Iury Castilho, mas sem levar perigo real à defesa adversária. Foi um primeiro tempo muito abaixo do esperado para o Leão na Ilha do Retiro.

SEGUNDO TEMPO

O Sport voltou do intervalo ainda com dificuldades para criar jogadas trabalhadas. Sem o brilho individual no meio-campo, a equipe seguiu apostando na bola aérea, e foi justamente por esse caminho que o Leão encontrou o caminho das redes.

Aos 15 minutos, em cobrança de escanteio rubro-negra, Carlos de Pena levantou na área. A defesa do Athletic não conseguiu o corte definitivo e a bola sobrou limpa para Iury Castilho. Livre de marcação e cara a cara com a meta, o atacante apenas escorou o rebote para anotar o gol de empate.

No entanto, o time mineiro não se abateu com o gol sofrido. Demonstrando maturidade, o Alvinegro continuou fiel à sua proposta de jogo e não demorou a retomar a vantagem.

Aos 21 minutos, Ronaldo Tavares marcou um belo gol. O centroavante recebeu um lançamento longo, levou a melhor na disputa contra o zagueiro Ramon Menezes, disparou em velocidade e, com frieza diante de Thiago Couto, tirou do goleiro para marcar o segundo tento dos visitantes.

Novamente atrás no placar, o Sport de Roger Silva partiu para o "tudo ou nada". Enquanto o Athletic valorizava a posse de bola e prendia o jogo no campo ofensivo, o Leão tentava o empate de qualquer maneira, mas sem organização tática.

Nas arquibancadas da Ilha do Retiro, o clima de apoio deu lugar à impaciência. Exposto, o Sport ainda tomou o terceiro gol. Aos 50, Ronaldo Tavares disparou em velocidade e tocou por cobertura na saída de Thiago Couto. Sem sucesso nas investidas finais, o clube leonino não conseguiu evitar a derrota e acabou eliminado da Copa do Brasil.

FICHA DA PARTIDA

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Bevenenuto (Ramon Menezes), Marcelo Ajul (Zé Marcos) e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe (Biel) e Gustavo Maia (Micael); Barletta (Carlos de Pena), Iury Castilho e Zé Roberto. Técnico: Roger Silva.

Athletic-MG: Jhonatan Luiz; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Zeca; Ian Luccas (Jota), Gian Cabezas e David Braga; Dixon Vera (Gustavinho/Gabriel Índio), Ruan Assis (Kauan) e Ronaldo Tavares. Técnico: Alex de Souza.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR)

Quarto Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Gol: Dixon Vera (03/1T), Iury Castilho (15/2T), Ronaldo Tavares (21/2T) e (50/2T)



Cartões amarelos: Augusto Pucci (Sport); Diogo Batista (Athletic), Zeca (Athletic), Ronaldo Tavares (Athletic)

Público: 12.270

Renda: R$ 383.080,00