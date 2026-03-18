Zé Roberto reconhece atuação ruim do Sport contra o Athletic e dá razão às vaias da torcida

Centroavante do Sport não esconde abatimento após eliminação na Copa do Brasil, critica falta de entrega do elenco e projeta resposta imediata

Zé Roberto, centroavante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Na saída de campo, o centroavante Zé Roberto comentou sobre a eliminação do Sport na Copa do Brasil. O Dentro de casa, o Leão acabou superado pelo Athletic e deu adeus ao torneio nacional. Em um desabafo sincero, o camisa 99 do Leão admitiu que o desempenho do grupo na derrota por 3 a 1 foi "muito abaixo" do aceitável e validou a revolta dos torcedores rubro-negros.

Para Zé Roberto, o problema do Sport foi além da tática. O jogador apontou uma preocupação com a postura da equipe, citando a ausência de competitividade diante de um adversário que, assim como o Leão, disputará a segunda divisão nacional nesta temporada.

"A torcida está coberta de razão. Nosso desempenho foi muito abaixo, infelizmente. Não teve luta, não teve vontade e erramos muito tecnicamente também. A gente sabe que, se for desse jeito, vai ser muito complicado na Série B. Enfrentamos um time de Série B (Athletic). É pedir desculpas à torcida e falar que vamos trabalhar para poder trazer alegrias para eles de novo", declarou o atacante.

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Erros em campo



O centroavante também analisou as deficiências técnicas que impediram o Sport de reagir, mesmo após o gol de empate de Iury Castilho. Segundo ele, o excesso de erros individuais facilitou o futebol do time mineiro, que soube explorar os contra-ataques com precisão cirúrgica.

"Nosso time errou passe besta, errou todas as jogadas que tentou e o futebol pune, né? Os caras vieram com um time mais fechado, saindo em contra-ataque; a gente sabia disso, mas nossa estratégia não deu muito certo", lamentou Zé Roberto.

Estreia na Série B

O Sport estreia na Série B neste sábado (21), às 21h30, contra o Cuiabá, e o jogador entende que apenas um resultado positivo longe do Recife poderá iniciar a reconstrução da confiança.

"Futebol é assim mesmo. Temos mais um jogo importante neste final de semana e é trabalhar bem para dar a resposta dentro de campo. Nada do que eu falar agora vai conseguir tranquilizar a torcida", concluiu.