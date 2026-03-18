Roger pede desculpas à torcida do Sport por eliminação na Copa do Brasil

Sport foi derrotado por 3 a 1 para o Athletic e acabou eliminado na quarta fase da Copa do Brasil

Roger Silva, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O ambiente na Ilha do Retiro com a eliminação do Sport para o Athletic foi ruim. Pela primeira vez desde que assumiu o comando do Leão, o técnico Roger Silva conheceu o sabor da derrota, mas o revés veio acompanhado de duras críticas das arquibancadas. Entre vaias e gritos de "burro", o treinador viu sua invencibilidade cair em uma noite onde o futebol do Rubro-Negro já vinha sendo questionado em jogos anteriores.

Antes mesmo do treinador falar na coletiva pós-jogo, quem fez um pronunciamento na sala de imprensa foi o executivo de futebol, Ítalo Rodrigues. A presença do dirigente, segundo ele mesmo, já estava programada para acontecer no momento em que viesse o primeiro tropeço da temporada. Ítalo pediu desculpas ao torcedor e fez questão de dividir o peso do resultado negativo.

Quando assumiu o microfone, Roger Silva, focou no reconhecimento do erro diante do Athletic.

"Quero pedir desculpas ao torcedor, que novamente fez sua parte. Veio, lotou a casa, nos apoiou e, infelizmente, a gente não correspondeu com aquilo que esperava. Poderia ter sido muito melhor", lamentou o treinador.

Apesar das críticas sobre as escolhas táticas, Roger preferiu também exaltar a postura do time mineiro, que soube aproveitar a instabilidade do Sport para construir o placar de 3 a 1.

"O Athletic fez o jogo do ano. Eles não vinham de uma sequência muito boa no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, então é preciso também dar os méritos ao adversário por conta disso", analisou Roger, tentando explicar a superioridade do visitante em plena Ilha do Retiro.