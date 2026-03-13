Sport estreia no Brasileiro Feminino A2 na Ilha do Retiro com ingressos gratuitos

Equipe feminina do Sport em partida na Ilha do Retiro (Divulgação/Sport)

O Sport inicia neste sábado (14) sua caminhada em busca do retorno à elite do futebol feminino nacional. As Leoas enfrentam o UDA-AL, às 15h, na Ilha do Retiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 de 2026.

Único representante pernambucano na competição, o Sport vem de um rebaixamento na temporada passada. O clube aposta no fator casa e no apoio da torcida para iniciar a campanha com vitória.

Do outro lado, a equipe alagoana tenta surpreender fora de casa. O UDA garantiu presença na Série A2 após conquistar o acesso na Série A3 de 2025 e chega ao Recife buscando largar bem na nova divisão.

Ingressos gratuitos

Para a partida, o Sport disponibilizou ingressos gratuitos para os torcedores. Os bilhetes poderão ser retirados de forma virtual a partir das 16h desta sexta-feira (13), por meio da plataforma oficial do clube (clique aqui).

O setor destinado à torcida rubro-negra será o das sociais, com acesso pelo portão 3 da Ilha do Retiro. Os portões do estádio serão abertos uma hora antes do início da partida, às 14h.

Para entrar no estádio, é obrigatório possuir cadastro de reconhecimento facial na nova plataforma do clube (clique aqui).

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Novo formato da competição

A edição de 2026 do Brasileirão Feminino A2 traz mudanças no formato definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição reúne 16 clubes em grupo único, que se enfrentam em turno único ao longo de 15 rodadas.

Ao final da primeira fase, os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, disputado em quartas de final, semifinal e final, com partidas de ida e volta. As quatro equipes que chegarem às semifinais garantem o acesso à primeira divisão em 2027.