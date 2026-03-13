Sport x Athletic: CBF define data e horário de partida da Copa do Brasil; confira
Assim como ocorreu na terceira fase, o Sport jogará na Ilha do Retiro
Publicado: 13/03/2026 às 16:01
Elenco do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)
Confronto definido! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada dos jogos da quarta fase da Copa do Brasil. Único clube pernambucano ainda disputando a atual edição, o Sport irá encarar o Athletic-MG. A partida acontecerá na próxima terça-feira (17), às 21h30, na Ilha do Retiro. Se passar, o Leão tem direito a uma premiação de R$ 2 milhões.
Foi no estádio rubro-negro que o Sport conquistou a classificação à próxima fase. Na última quinta (12), passou pelo Anápolis nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 nos 90 minutos. Na segunda etapa da Copa do Brasil, também levou a melhor nas penalidades, contra a Desportiva Ferroviária, em Cariacica-ES.
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Somando as cotas por avançar no torneio nacional, o Clube da Praça da Bandeira já acumula R$ 4,6 milhões.
Em caso de um novo empate no tempo regulamentar, a vaga na quinta fase (32 clubes) será definida nos pênaltis.
Os duelos da quarta fase da Copa do Brasil 2026:
- Sport x Athletic-MG
- Volta Redonda-RJ x Barra-SC
- Nova Iguaçu-RJ x Fortaleza
- Jacuipense-BA x Novorizontino-SP
- São Bernardo-SP x Ceará
- Vila Nova-GO x Confiança-SE
- Atlético-GO x Ponte Preta
- Maringá-PR x Goiás
- Juventude x Águia de Marabá-PA
- Londrina-PR x Operário-PR
- CRB x Figueirense
- Portuguesa-SP x Paysandu