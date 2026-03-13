diariodepernambuco.com.br
Sport
COPA DO BRASIL

Sport x Athletic: CBF define data e horário de partida da Copa do Brasil; confira

Assim como ocorreu na terceira fase, o Sport jogará na Ilha do Retiro

Gabriel Farias

Publicado: 13/03/2026 às 16:01

Seguir no Google News Seguir

Elenco do Sport em jogo na Ilha do Retiro/Rafael Vieira/DP Foto

Elenco do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Confronto definido! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada dos jogos da quarta fase da Copa do Brasil. Único clube pernambucano ainda disputando a atual edição, o Sport irá encarar o Athletic-MG. A partida acontecerá na próxima terça-feira (17), às 21h30, na Ilha do Retiro. Se passar, o Leão tem direito a uma premiação de R$ 2 milhões.

Veja também:

Foi no estádio rubro-negro que o Sport conquistou a classificação à próxima fase. Na última quinta (12), passou pelo Anápolis nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 nos 90 minutos. Na segunda etapa da Copa do Brasil, também levou a melhor nas penalidades, contra a Desportiva Ferroviária, em Cariacica-ES.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Somando as cotas por avançar no torneio nacional, o Clube da Praça da Bandeira já acumula R$ 4,6 milhões.

Em caso de um novo empate no tempo regulamentar, a vaga na quinta fase (32 clubes) será definida nos pênaltis.

 

 

Os duelos da quarta fase da Copa do Brasil 2026:

  • Sport x Athletic-MG
  • Volta Redonda-RJ x Barra-SC
  • Nova Iguaçu-RJ x Fortaleza
  • Jacuipense-BA x Novorizontino-SP
  • São Bernardo-SP x Ceará
  • Vila Nova-GO x Confiança-SE
  • Atlético-GO x Ponte Preta
  • Maringá-PR x Goiás
  • Juventude x Águia de Marabá-PA
  • Londrina-PR x Operário-PR
  • CRB x Figueirense
  • Portuguesa-SP x Paysandu
Athletic , copa do brasil , quarta fase , Sport , Sport x Athletic
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP