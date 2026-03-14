Título e busca por equilíbrio: Roger chega a 10 jogos invicto no comando do Sport

Treinador soma seis vitórias e quatro empates em início no Leão da Ilha

Roger Silva, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport alcançou a marca de 10 partidas de invencibilidade sob o comando de Roger Silva, número que chama a atenção no início de trabalho do treinador à frente do Leão em 2026. Até aqui, o desempenho soma seis vitórias e quatro empates, além de um título estadual conquistado justamente na casa do rival Náutico.

A campanha ganhou contornos marcantes na final do Campeonato Pernambucano, quando o Sport venceu o Timbu por 3 a 0, nos Aflitos, em uma atuação segura e dominante. O resultado garantiu o tetracampeonato estadual do clube, o melhor momento do trabalho de Roger até agora.

Invencibilidade no comando

Apesar de o Sport ter sofrido uma derrota na competição, justamente para o Náutico, ainda na fase inicial, o revés não entra na conta direta de Roger. Na ocasião, o time rubro-negro atuou com a equipe sub-20, sob comando interino de Alexandre Silva.

Assim, o treinador de 41 anos mantém a invencibilidade à frente do time principal desde que retornou ao clube. Doze anos após sua última passagem pela Ilha do Retiro, agora em uma nova função, o ex-centroavante assumiu a missão de conduzir a reconstrução rubro-negra após uma temporada anterior turbulenta. O maior trabalho da carreira do professor.

Roger valorizou o início positivo, mas destacou que o cenário do futebol nacional exige cautela na análise dos resultados.

“Sou grato a Deus pelos dez jogos invicto. Às vezes acho que podemos jogar melhor, estar mais prontos, mas vemos equipes ficando pelo caminho também… América-MG, Juventude, Avaí. Temos que valorizar. Não é fácil”, afirmou o treinador.

Desempenho ainda em construção

Apesar dos resultados positivos, Roger reconhece que o desempenho da equipe ainda está em processo de ajuste. Segundo o treinador, o principal desafio tem sido encontrar equilíbrio ao longo das partidas.

O comandante rubro-negro já chegou a ouvir vaias das arquibancadas da Ilha do Retiro e críticas por escolhas nas escalações, mas que, neste início de trabalho, também se transformaram em elogios.

“É o que mais está me incomodando aqui. É o meu maior desafio como treinador. Estou tentando encaixar os modelos de acordo com as características que temos, mas o equilíbrio de jogo está me incomodando. Um tempo muito bom, outro horrível. Um tempo excelente, outro em que deixamos a desejar”, explicou.

Copa do Brasil aumenta pressão

A invencibilidade também se manteve na Copa do Brasil, mas as atuações não empolgaram a torcida. O Sport avançou nas duas fases disputadas apenas nos pênaltis, após empates no tempo normal.

Primeiro, ficou no 0 a 0 com a Desportiva Ferroviária, em Cariacica. Depois, empatou por 1 a 1 com o Anápolis na Ilha do Retiro.

As partidas evidenciaram problemas que ainda persistem, principalmente na saída de bola e na tomada de decisões, fatores que ajudam a explicar a irregularidade apontada pelo próprio treinador.

Nos bastidores, o início de trabalho de Roger Silva é avaliado como promissor. Em dez jogos, o treinador mantém a invencibilidade e já soma no currículo um título estadual, primeiro passo de uma temporada que ainda terá pela frente desafios importantes, como a disputa da Série B e a Copa do Nordeste.

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Os 10 jogos de Roger no comando do Sport: