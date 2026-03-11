Ajul destaca peso da camisa do Sport após título sobre o Náutico: "Infelizmente para eles, pesa"

Zagueiro fez sete jogos no Estadual, marcou dois gols e foi titular na volta da final

Marcelo Ajul, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport encerrou o Campeonato Pernambucano de 2026 com o título conquistado diante do Náutico, no Estádio dos Aflitos. Entre os personagens da campanha rubro-negra, um nome que ganhou destaque foi o do zagueiro Marcelo Ajul, revelado nas categorias de base do clube e que aproveitou as oportunidades ao longo da competição.

Aos 23 anos, Ajul participou de sete partidas no Estadual, sendo titular em cinco, incluindo o duelo decisivo da final. Seguro na defesa e participativo na construção das jogadas desde a saída de bola, o defensor ainda terminou o campeonato com dois gols marcados, números que o colocaram entre os zagueiros mais decisivos da competição.

Após a conquista, o jogador, em entrevista ao Diario de Pernambuco, destacou o simbolismo do título conquistado na casa do rival e ressaltou o peso histórico da camisa rubro-negra.

“Contra um rival já tem esse gosto especial. Ainda mais na casa deles, vira outra coisa também. A gente sabe da grandeza do Sport, conhece a história e queria demonstrar que é muito mais do que camisa. Mas sabemos do peso da camisa do Sport que entrou em campo e, infelizmente para eles, a camisa pesa. Esse clube gigante pesa. Também juntou com o nosso bom futebol, nosso empenho e nossa vontade dentro de campo, então não tinha como dar errado", comentou.

MELHOR MOMENTO COM O LEÃO

Revelado pelo próprio Sport, Ajul vive um momento particular na carreira. No ano passado, o zagueiro foi emprestado ao Athletic, onde ganhou destaque na disputa da Série B. O desempenho chamou a atenção do clube mineiro, que chegou a tentar a contratação em definitivo, mas as equipes não chegaram a um acordo financeiro.

De volta à Ilha do Retiro em meio ao processo de reconstrução do elenco para 2026, o defensor encontrou espaço e participou da campanha que terminou com a taça estadual. Para Ajul, o título representa também a realização de um objetivo pessoal construído desde os tempos de base.

“Sabíamos o quanto este ano seria desafiador. Então começar dessa forma, com o título pernambucano do jeito que foi, contra um rival, é uma felicidade imensa. Realizei um sonho de criança. Desde quando eu estava na base, conquistar um título pelo profissional do Sport era um sonho.”

Entre atuações consistentes, gols e a titularidade na final, Marcelo Ajul fecha o Campeonato Pernambucano como um dos jovens que aproveitaram a oportunidade no elenco rubro-negro.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.