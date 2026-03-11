Sport divulga parcial com 11 mil ingressos vendidos para jogo contra o Anápolis na Copa do Brasil

O Sport receberá a equipe goiana nesta quinta-feira (12), às 21h30, na Ilha do Retiro

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Sandy James / DP Foto)

Embalado pela conquista do tetracampeonato pernambucano, o Sport divulgou, nesta quarta-feira (11), uma parcial com mais de 11 mil ingressos vendidos para o duelo da Copa do Brasil contra o Anápolis. O clube rubro-negro recebe a equipe goiana nesta quinta-feira (12), às 21h30, na Ilha do Retiro, em partida válida pela terceira fase da competição.

Os ingressos seguem sendo comercializados pelo site oficial de vendas (clique aqui), com valores promocionais a partir de R$ 20. Para acessar o estádio, segue sendo obrigatório o cadastro da biometria facial.

A expectativa é de que, mais uma vez, a torcida rubro-negra coloque casa cheia na Ilha do Retiro. Aproveitando o bom momento, uma classificação para a quarta fase da Copa do Brasil ainda pode render R$ 1,68 milhão aos cofres do Sport.

VALORES DOS INGRESSOS



Sócio

• Cadeira Central: R$ 70

• Cadeira Ampliação: R$ 60

• Sociais: R$ 30

• Arquibancada Frontal: R$ 25

• Arquibancada Sede: R$ 20 (promocional até às 23h59 do dia 11)

Não sócio (público geral)

• Cadeiras Central: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

• Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

• Arquibancada Frontal: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

• Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 20 (promocional até às 23h59 do dia 11)

Proprietário de Cadeira/Camarote

• Proprietário: Check-in

• Convidado-Sócio: R$ 70

• Convidado-Não sócio: R$ 140

Ilha Lounge

• R$ 200

• R$ 160 (8 a 14 anos)

