Sport x Anápolis: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Duelo é válido pela terceira fase e acontece nesta quinta-feira (12) na Ilha do Retiro

Elenco do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Sandy James/DP Foto)

Nova decisão pela frente. Passado o título do Campeonato Pernambucano, o Sport volta a campo nesta quinta-feira (12) pela terceira fase da Copa do Brasil. O Leão joga em casa, na Ilha do Retiro, e recebe o Anápolis às 21h30. Uma classificação à quarta fase pode render R$ 1,68 milhão em premiação aos cofres rubro-negros.

O torcedor leonino promete marcar presença mais uma vez. Até esta quarta-feira (11), mais de 11 mil ingressos haviam sido vendidos para o duelo, que será disputado em jogo único nesta fase.

O Sport chega após eliminar a Desportiva Ferroviária nos pênaltis, em partida disputada no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). Já o Anápolis avançou ao vencer o Cianorte por 3 a 1, atuando como mandante.

Este será o primeiro confronto da história entre as duas equipes.

SPORT

Era o título pernambucano, e sobre um rival, o que o Sport de Roger Silva precisava para ganhar moral com a torcida e trazer ares positivos para a sequência da temporada. A atuação irretocável contra o Náutico, nos Estádio dos Aflitos, que resultou na vitória por 3 a 0 e no tetra do Campeonato Pernambucano, deve fazer o comandante repetir a escalação para o jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O próprio treinador sinalizou a possibilidade de manter a equipe.

Os jogadores rubro-negros se reapresentaram na terça-feira e também na quarta deram sequência às atividades no CT José de Andrade Médicis.

Porém, Roger terá uma baixa entre os relacionados para o duelo. O volante Pedro Martins, titular em cinco dos oito jogos que disputou nesta temporada pelo Sport, sofreu uma entorse no tornozelo direito e não estará disponível para a partida.

O jogo desta quinta também marca o reencontro da Ilha do Retiro com a Copa do Brasil. O estádio não recebia uma partida da competição há quase três anos, quando o Sport enfrentou o São Paulo pelas oitavas de final.

“Sabemos da nossa força na Ilha e o quanto a nossa torcida faz uma festa bonita. Mas também temos que fazer por onde, entrar com a mesma pegada que estamos tendo em casa durante a temporada e buscar essa classificação”, projetou o atacante Zé Roberto.

ANÁPOLIS

O Anápolis tem, no momento, apenas a Copa do Brasil como foco e já vinha direcionando suas atenções para a competição há alguns dias. Isso porque a equipe foi eliminada ainda em 28 de fevereiro do Campeonato Goiano, nos playoffs do quinto lugar, pela ABECAT Ouvidorense, após disputa de pênaltis.

O Galo ainda terá pela frente a disputa da Série C, que começa em abril. Antes disso, porém, uma classificação diante do Sport seria crucial para a sequência da temporada, tanto no aspecto esportivo quanto financeiro.

Apesar da eliminação no estadual, o Anápolis manteve uma base do elenco. Foi com esse grupo que o técnico Ângelo Luiz conquistou a classificação na fase anterior da Copa do Brasil, ao vencer o Cianorte. Caso avance para a próxima fase, o clube tricolor pode faturar mais R$ 1 milhão.

FICHA DA PARTIDA

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Bevenenuto, Marcelo Ajul e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Yago Felipe; Barletta, Gustavo Maia e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.

Anápolis: Paulo Henrique; Kaik, Rafael Costa, Igor Souza e Leonan; Mila, João Borim e Gharib; Fernandinho, Matheus Lagoa e Fernando Viana. Técnico: Ângelo Luiz.



Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) e Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

Quarto Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)

Transmissão: Prime Video (streaming)