Sport x Anápolis: Leão inicia venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil na Ilha do Retiro

Torcida do Sport presente na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/ Sport)

Passada a final do Campeonato Pernambucano, o Sport vira o foco para a Copa do Brasil, competição pela qual o Leão volta a jogar ainda nesta semana. Na quinta-feira (12), a equipe rubro-negra recebe o Anápolis, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela terceira fase da competição.

O jogo, além da classificação para a 4ª fase do torneio, ainda pode render R$ 1,68 milhão em premiação ao time pernambucano. O esquema de check-in e venda de ingressos para a partida tiveram início ainda nesta segunda-feira (9), de forma escalonada.

Os Sócios Rubro-Negro, Sócios Leão e Leão de Todos já podem adquirir os bilhetes, seguindo cronograma, no site oficial de venda de ingressos (clique aqui). Já o público geral estará liberado a comprar seus ingressos a partir das 18h desta segunda. Os valores das entradas foram divulgados a partir de R$ 30.

O clube reforça que o acesso aos jogos na Ilha do Retiro é realizado por meio de biometria facial obrigatória. O cadastro pode ser feito no site oficial de ingressos do Sport (clique aqui). para conseguir entrar no estádio. Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o processo, o Leão disponibiliza atendimento 24h, pelo telefone (81) 3299-0285.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

GRATUIDADE



Crianças de até 7 anos e 11 meses possuem gratuidade nos ingressos, mediante resgate no site oficial. A partir dos 8 anos é obrigatório o cadastramento da biometria facial para acessar qualquer setor do estádio.

Os portões da Ilha do Retiro estarão abertos a partir das 19h30 no dia do jogo. Confira os horários completos mais abaixo.

VALORES DOS INGRESSOS

Sócio



Cadeira Central: R$ 70



Cadeira Ampliação: R$ 60



Sociais: R$ 30



Arquibancada Frontal: R$ 25



Arquibancada Sede: R$ 20 (promocional até às 23h59 do dia 11)



Não sócio (público geral)



Cadeiras Central: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)



Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)



Arquibancada Frontal: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)



Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 20 (promocional até às 23h59 do dia 11)



Proprietário de Cadeira/Camarote



Proprietário: Check-in



Convidado-Sócio: R$ 70



Convidado-Não sócio: R$ 140



Ilha Lounge

