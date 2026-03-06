Sport x Anápolis: confira data e horário do jogo da terceira fase da Copa do Brasil

Zé Roberto, centroavante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após garantir classificação para a terceira fase, o Sport já tem data para voltar a campo pela Copa do Brasil. O Leão enfrenta o Anápolis na próxima quinta-feira (12), às 21h30, na Ilha do Retiro, em confronto único que vale vaga na quarta etapa da competição nacional.

A partida será disputada em jogo único. Em caso de vitória no tempo normal, o Sport garante a classificação direta. Caso haja empate, a vaga será decidida na disputa por pênaltis. Além da sequência no torneio, o duelo também coloca em jogo uma premiação de R$ 1,63 milhão, valor importante para o planejamento financeiro da temporada rubro-negra.

A equipe pernambucana chega para o confronto pela classificação conquistada na fase anterior. O time comandado por Roger Silva superou a Desportiva Ferroviária fora de casa após empate sem gols no tempo normal e vitória por 4 a 3 nas penalidades, em partida disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Agora, diante do Anápolis, o Leão tenta dar mais um passo no torneio e ampliar a arrecadação na competição nacional.

