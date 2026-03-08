diariodepernambuco.com.br
Sport
CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS

Sport questiona setor visitante destinado à torcida nos Aflitos: "Queremos evitar uma tragédia"

Vistoria realizada na manhã da final apontou capacidade para cerca de dois mil visitantes

Gabriel Farias

Publicado: 08/03/2026 às 17:46

Seguir no Google News Seguir

Torcida do Sport no setor visitante dos Aflitos na final do Campeonato Pernambucano 2026/Reprodução/Redes Sociais

Torcida do Sport no setor visitante dos Aflitos na final do Campeonato Pernambucano 2026 (Reprodução/Redes Sociais)

Faltando menos de uma hora para a bola rolar no Estádio dos Aflitos, a decisão do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport gerou queixas em torno do espaço destinado à torcida rubro-negra, visitante no estádio alvirrubro. O problema é em relação à capacidade do setor reservado aos visitantes. De acordo com a carga definida e divulgada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), cerca de dois mil torcedores do Sport estariam aptos a ocupar o espaço nos Aflitos.

Para dirigentes leoninos, porém, o setor não comportaria esse número com segurança.

Veja também:

Diante do impasse, uma vistoria foi realizada na manhã deste domingo pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, com acompanhamento de representantes dos dois clubes. Segundo os bombeiros, o laudo técnico confirma que a área destinada aos visitantes comporta a quantidade de torcedores prevista.

Em entrevista à Rádio Jornal, o coronel da Polícia Militar de Pernambuco explicou que a definição do setor destinado à torcida visitante parte do próprio clube mandante, por meio do plano de ação elaborado para a partida.

“Quem define o local do estádio é o plano de ação, feito pelo próprio clube. O laudo do Corpo de Bombeiros informa 2.100 torcedores no espaço. Dentro desse plano de ação não temos outra medida, até porque as áreas de segurança já estão postas para fazer a divisão entre as torcidas e as áreas de divisão não comportam mais”, afirmou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

O que diz o Sport

Do lado rubro-negro, o vice-presidente jurídico do Sport, Lucas Leite, demonstrou preocupação com a segurança dos torcedores que irão ocupar o espaço.

“A preocupação do Sport é agora com a segurança do torcedor, do espetáculo. Pelas imagens, claramente não cabem duas mil pessoas naquele setor destinado. Desde ontem estamos batendo nessa tecla com o Náutico, federação e órgãos competentes”, disse.

Segundo o dirigente, o clube sugeriu uma alternativa para ampliar a área destinada aos visitantes. A proposta seria utilizar o setor conhecido como “Caldeirão”, tradicionalmente ocupado pela torcida alvirrubra.

“O que nós estamos pedindo é que o setor ao lado, da torcida do Náutico, o Caldeirão, seja destinado à torcida do Sport. Mas isso dependeria da concordância do Náutico de tirar torcedores alocados ali e colocá-los para depois da barreira física”, explicou.

Lucas Leite ainda reforçou que o pedido tem como principal objetivo evitar uma “tragédia” durante o clássico decisivo.

“A preocupação do Sport é para que não aconteça uma tragédia aqui, anunciada desde ontem. O que nós estamos apelando aqui é que o Governo do Estado intervenha.”

O que diz o Náutico

Também à Rádio Jornal, o presidente do Náutico, Bruno Becker, reforçou a posição de tranquilidade do clube alvirrubro diante da situação.

“O Corpo de Bombeiros reiterou o cálculo feito para a ocupação do setor visitante. O Náutico está tranquilo quanto a isso”, declarou o dirigente.

Aflitos , Campeonato Pernambucano , Náutico , Náutico x Sport , Sport
Mais de Sport
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP