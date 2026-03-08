Sport questiona setor visitante destinado à torcida nos Aflitos: "Queremos evitar uma tragédia"

Vistoria realizada na manhã da final apontou capacidade para cerca de dois mil visitantes

Torcida do Sport no setor visitante dos Aflitos na final do Campeonato Pernambucano 2026 (Reprodução/Redes Sociais)

Faltando menos de uma hora para a bola rolar no Estádio dos Aflitos, a decisão do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport gerou queixas em torno do espaço destinado à torcida rubro-negra, visitante no estádio alvirrubro. O problema é em relação à capacidade do setor reservado aos visitantes. De acordo com a carga definida e divulgada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), cerca de dois mil torcedores do Sport estariam aptos a ocupar o espaço nos Aflitos.

Para dirigentes leoninos, porém, o setor não comportaria esse número com segurança.

Diante do impasse, uma vistoria foi realizada na manhã deste domingo pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, com acompanhamento de representantes dos dois clubes. Segundo os bombeiros, o laudo técnico confirma que a área destinada aos visitantes comporta a quantidade de torcedores prevista.

Em entrevista à Rádio Jornal, o coronel da Polícia Militar de Pernambuco explicou que a definição do setor destinado à torcida visitante parte do próprio clube mandante, por meio do plano de ação elaborado para a partida.

“Quem define o local do estádio é o plano de ação, feito pelo próprio clube. O laudo do Corpo de Bombeiros informa 2.100 torcedores no espaço. Dentro desse plano de ação não temos outra medida, até porque as áreas de segurança já estão postas para fazer a divisão entre as torcidas e as áreas de divisão não comportam mais”, afirmou.

O que diz o Sport

Do lado rubro-negro, o vice-presidente jurídico do Sport, Lucas Leite, demonstrou preocupação com a segurança dos torcedores que irão ocupar o espaço.

“A preocupação do Sport é agora com a segurança do torcedor, do espetáculo. Pelas imagens, claramente não cabem duas mil pessoas naquele setor destinado. Desde ontem estamos batendo nessa tecla com o Náutico, federação e órgãos competentes”, disse.



Segundo o dirigente, o clube sugeriu uma alternativa para ampliar a área destinada aos visitantes. A proposta seria utilizar o setor conhecido como “Caldeirão”, tradicionalmente ocupado pela torcida alvirrubra.

“O que nós estamos pedindo é que o setor ao lado, da torcida do Náutico, o Caldeirão, seja destinado à torcida do Sport. Mas isso dependeria da concordância do Náutico de tirar torcedores alocados ali e colocá-los para depois da barreira física”, explicou.



Lucas Leite ainda reforçou que o pedido tem como principal objetivo evitar uma “tragédia” durante o clássico decisivo.

“A preocupação do Sport é para que não aconteça uma tragédia aqui, anunciada desde ontem. O que nós estamos apelando aqui é que o Governo do Estado intervenha.”



O que diz o Náutico

Também à Rádio Jornal, o presidente do Náutico, Bruno Becker, reforçou a posição de tranquilidade do clube alvirrubro diante da situação.

“O Corpo de Bombeiros reiterou o cálculo feito para a ocupação do setor visitante. O Náutico está tranquilo quanto a isso”, declarou o dirigente.

